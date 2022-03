Myrka Dellanos se confiesa: “Es sumamente difícil estar frente a las cámaras y que me comparen con otras tres mujeres”

Myrka Dellanos expresó sus sentimientos al publicar un texto en su cuenta de Instagram, que acompañó junto a unas fotografías de ella misma. La conductora de La Mesa Caliente habló de los ataques por la apariencia física y señaló que ella no puede cambiar quien es.

Dellanos, quien comparte la conducción del programa junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, habló de sus compañeras y aseguró que las respeta a cada una de ellas.

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen?”, comenzó Dellanos en su escrito.

“Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida. Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la más alta, ni la más flaca, ni la más joven ni la más bonita- solo puedo ser yo”, reveló la presentadora de televisión.

Además, envió un mensaje a las mujeres para que se quieran y traten a las otras mujeres de una mejor manera. También agradeció a Dios y señaló que siente dolor.

“Mujeres- quieranse más y traten a otras mujeres con la gracia y misericordia que desearían para sus madres, sus hermanas y sus hijas. Gracias a mi Dios, mi identidad es primordialmente como Su hija amada, pero no significa que en mi humanidad no sienta dolor. Tengan más amor. Den más amor. Es completamente gratis y tendrás una mejor vida”, concluyó Dellanos.

Myrka Dellanos ha recibido críticas por parte de usuarios de las redes sociales debido a su apariencia física. Hace algunos días en una imagen publicada por Telemundo para presumir el look de la presentadora que más les gustó durante esa semana se vieron algunos comentarios que hablan de manera negativa de su apariencia.

Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de Telemundo:

“Va por el mismo camino que la hija cirugía cirugía no se parece nada a Myrka Dellanos”.

“Excelente profesional pero se pasó de filtro, cirugía o botox. Ni se parece a la que fue”.

“No se parece a ella misma”.

“De su trabajo nadie discute. Lo que pasa que ya no se parece a Myrka”.

“Fue muy linda en sus tiempos, pero se arruinó su rostro”.

“No se parece a ella, estas mujeres por no avejentar, se transforman”.

Sigue leyendo: Critican la apariencia de Myrka Dellanos: le dicen que está “irreconocible”

Myrka Dellanos le preguntó al público si les gusta La Mesa Caliente: estas fueron las respuestas

Myrka Dellanos: “Hay que disfrutar la vida y no tomar todo tan en serio”