Sofía Vergara se inspira en Karol G y luce su cabello azul en un lindo traje de baño rosa

Sofía Vergara se inspiró en el look de cabello turquesa de Karol G y lució ese llamativo tono de cabello. “Inspirada”, escribió la actriz colombiana al publicar la imagen en su cuenta de Instagram y mencionar a la intérprete nacida en el mismo país.

Esta inspiración de Sofía Vergara ya tiene más de 834,804 me gustas y cientos de comentarios, incluidos el de Karol G: “🤍🌸🌸🌸”, le puso la cantante colombiana.

Estos son algunos de los demás comentarios que le han dejado a Sofía Vergara en su cuenta tras esta publicación con cabello azul: “Ja , ja todas andamos en modo Karol G”, “Bichota”, “definitely your color” y “The hair is everything” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

El cabello turquesa de Karol G ha inspirado a más de una persona. Hace algunos meses el futbolista colombiano James Rodríguez se tiñó el cabello igual que Karol G e inició una ola de rumores de que podía estar manteniendo una relación sentimental con la ex novia de Anuel.

“¿James Rodríguez y Karol G serán pareja?”, preguntó alguien en la publicación de Instagram donde Rodríguez presumió su cabello turquesa. “Creo que esto es un mensaje para que captemos”, respondió otra persona.

Recientemente, Becky G también usó un filtro para poner su cabello turquesa como el de “La bichota”. La cantante se mostró en un lindo video publicado en su cuenta de Instagram.

“@karolg Fan Número 1. Becky G x Karol G = Real G’s baby. MAMIII ROMPIENDO”, escribió al hacer referencia al “Mami”, el tema que ambas cantan y en que lanzan fuertes “indirectas” para Anuel, el ex novio de Karol G que ahora mantiene un romance con Yailin “la más viral”.

“Te queda más lindo que a mí”, le respondió la cantante colombiana y ese comentario hasta el momento tiene más de 45.000 me gustas. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

