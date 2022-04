Así es la mansión aérea con la que Maluma viaja por Europa

El cantante colombiano Maluma no deja de presumir los lujos que no tuvo durante su humilde infancia. Uno de esos es un gran avión con todas las comodidades, con él viaja por Europa sin prestar atención a las complicaciones que viven los otros a través de aerolíneas.

Maluma compró este jet privado, modelo Gulfstream G450, en 2019. El costo de este tipo de avión va entre los $15 millones de dólares y los $32 millones de dólares.

“El Gallinazo”, como llamó Maluma al jet, tiene capacidad para 14 personas. Cada una contará con espaciosos asientos reclinables y televisión propia para cada uno.

El cantante de 28 años no solo ha presumido “El Gallinazo” en redes sociales, también lo ha hecho en el programa de televisión ‘El Hormiguero’ donde contó detalles del lugar.

“Tengo mi cama, una cama en la parte de atrás, pero ducha no, hasta allá no me da el presupuesto”, contó durante la entrevista.

Además de la cama a la que hace mención, su nave cuenta también con cocina y sala de estar.

En esa mansión aérea ha viajado por toda Europa, incluyendo en su gira Alemania, España, Portugal, Italia, Francia, Croacia, Polonia, Austria, Grecia, Suiza, Holanda, Bélgica, Albania, Reino Unido y Luxemburgo.

El elegante avión color negro también ha sido grabado en algunas oportunidades al despegar desde Colombia, país natal del cantante.

También te puede interesar:

– Video: Maluma protagoniza momento subido de tono al perrear con una fan en pleno concierto

– Maluma lanza línea de ropa y posa con modelo plus size

– Maluma: Debuta como modelo de Versace junto a su perro Buda