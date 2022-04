Greeicy Rendón aseguró que está en ‘la fase final’ de su embarazo

La cantante colombiana Greeicy Rendón a través de sus redes sociales manifestó que se encuentra en “la fase final” de su embarazo y que próximante tendrá a su bebé en brazos. Además, se le ha visto bastante contenta en esta etapa que está atravesando pues, en Instagram ha dejado evidenciado el avance de la gestación.

“Por primera vez me dio la pensadera del día del parto. ¡Ay, Dios mío! En general el embarazo estuvo muy increíble, entiendo que, si en algún momento llegamos a tener otro hijo, pues puede que sea completamente diferente, pero eso me ha permitido vivirlo tranquilo”, manifestó la colombiana.

Greeicy, quien es la pareja del cantante Mike Bahía y padre del hijo que viene en camino, hasta la fecha no han querido revelar el sexo del bebé, ambos esperan hasta la fecha del nacimiento para hacerlo público.

“Hoy me dio la pensadera que he hecho todos estos 8 meses, no preparé y ya casi llega el momento. Yo acabo de sentir un cambio que me dijo ‘hola soy la fase final’. La llamé así porque he tenido muchos dolores, como es habitual, pero el de hoy es la fase final. Ya el bebé está en posición, la cabeza está ahí, está abriendo su espacio”, agregó Greeicy.

¿Desde hace cuánto están juntos Greeicy y Mike Bahía?

La pareja comenzó a escribir su historia de amor desde el 2011 cuando Greeicy tenía 19 años y Mike Bahía 24. Luego de más de una década de relación fue el pasado mes de octubre cuando el colombiano le pidió matrimonio durante un concierto de Alejandro Sanz a quien será la madre de su primer bebé.

Ambos explicaron que todavía faltan muchos años para que ellos se casen, pues desean que el hijo que tengan esté grande para que disfrute y presencie ese gran momento como la familia que ya son, explicaron a la revista People en Español.

“Llegó el embarazo y me puso a correr un poco. No es que un anillo nos va a dar más seriedad pero yo quería que mientras creciera su barriga, creciera su confianza de que yo sería más feliz estando a su lado. Ella merece eso”, explicó el caleño.

Nominaciones a Los Premios Heat 2022 de Greeicy

La también actriz ha sido nominada en los premios de música en español que realizan fuera de los Estados Unidos, en esta oportunidad ha sido en las siguientes categorías:

Mejor artista pop

Mejor video por Lejos conmigo

Mejor artista femenino

Mejor video por 2005, en el que también participan Fonseca, Cali y El Dandee

El evento será realizado el próximo 2 de junio.

