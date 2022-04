The New York Times publica imágenes satelitales que contradicen versión rusa sobre Bucha; muestran “11 cuerpos en el suelo”

The New York Times publicó imágenes satelitales que podrían contradecir la versión de Rusia sobre la matanza en Bucha, ciudad ucraniana donde el fin de semana aparecieron decenas de cadáveres de civiles, algunos de ellos maniatados y otros más en fosas comunes.

El gobierno ruso negó que sus soldados hayan asesinado a civiles antes de su retirada en Bucha, e incluso hoy, su embajador ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró que sus soldados abandonaron esa ciudad y solo días después aparecieron los cadáveres en las calles.

Comienza la rueda de prensa del embajador ruso Vasili Nebenzia. Niega la mayor en Bucha. Repite que es un montaje y una provocación clara del régimen de Kiev "que tendrá implicaciones para la paz y la seguirdad". Insiste que es la última demostración de la campaña antirrusa pic.twitter.com/JH4oPCYA1j — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) April 4, 2022

“Fue un montaje”, aseguró Nebenzia en conferencia de prensa.

Sin embargo, The New York Times dio a conocer unas imágenes grabadas por un satélite de la empresa especializada Maxar Technologies, que datan del 11 de marzo pasado, fecha en que las tropas rusas aún ocupaban la ciudad, y donde se aprecian once bultos tendidos en el suelo “similares en tamaño a un cuerpo humano” en una sola calle llamada Yablonska, aseguró el rotativo.

Estas son las imágenes de Bucha publicadas por el Times:

The New York Times estudió imágenes satelitales de Bucha y descubrió que algunos cuerpos habían estado tirados en las calles durante varias semanas, desde mediados de marzo.



Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso declara oficialmente que abandonaron Bucha el 30 de marzo. pic.twitter.com/VSWGt9iY8I — Carlos Rojas Astudillo (@carlosrojashoy) April 4, 2022

El Times ordenó a su unidad de investigación visual que compararan dichas imágenes con otras anteriores y posteriores, hasta deducir que esos cadáveres aparecieron en las calles entre el 9 y el 11 de marzo.

El medio aseguró que por su posición y su distancia con respecto a otros objetos de la misma calle, como vehículos abandonados, árboles y otros objetos, parece coincidir con las imágenes grabadas y difundidas el pasado sábado por un concejal local y en el que se ve cómo un coche en marcha circula por la calle Yablonska mientras evita cadáveres que yacen en el suelo de Bucha. The New York times and MAXAR have just proven with Satellite imagines that the atrocities in Bucha, have been before the Russian military left.#Ukraine #Russia

Source : @nytimes @Maxar pic.twitter.com/d4sMLXtZG0— The RAGE X – Intel (@theragex) April 4, 2022

Crímenes de Guerra de los hombres de Putin

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comentó que su homólogo ruso, Vládimir Putin, debería ser juzgado por crímenes de guerra luego de la masacre cometida por soldados rusos en la localidad ucraniana de Bucha, en medio de la invasión militar que inició en el mes de febrero.

“Tenemos que conseguir todos los detalles para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra”, puntualizó Biden en declaraciones a la prensa al llegar a la Casa Blanca, en el marco del Plan de acción de camiones para fortalecer las cadenas de suministro.

Además enfatizó que “este tipo es brutal y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante”, en referencia a Putin, a quien calificó de nuevo como “criminal de guerra” en anteriores oportunidades.

