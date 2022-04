Zelensky visita Bucha tras los “crímenes de guerra” de los hombres de Putin

Volodymyr Zelensky visitó este lunes la ciudad de Bucha, donde las tropas de Vladimir Putin mataron a civiles, en lo que ha sido ampliamente condenado como “crímenes de guerra”.

El presidente ucraniano estaba custodiado por estrictas medidas de seguridad cuando vio la escena de las “terribles atrocidades”. Zelensky habló con los residentes locales sobre los horrores infligidos en su comunidad por las fuerzas de Putin.

Anteriormente prometió que Vladimir Putin y sus tropas, que trajeron tal “maldad a nuestra tierra”, serían castigados por crímenes de guerra que han consternado al mundo.

A medida que surgían más imágenes desgarradoras de civiles asesinados en Bucha, cerca de Kiev, el presidente Joe Biden calificó la masacre de civiles por parte del ejército como un “crimen de guerra” y aunque descartó llamarlo un genocidio pidió que se investigara.

🇺🇦🇷🇺Hoy Zelensky junto con gran cantidad de periodistas fueron a la localidad de Bucha para demostrar los supuestos crímenes de guerra por parte de Rusia en la zona. pic.twitter.com/6e3golcaKX — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) April 4, 2022

Biden agregó que Vladimir Putin es un “criminal de guerra” y que Estados Unidos y sus aliados analizan nuevas sanciones contra Rusia.

“Pueden recordar que me criticaron por llamar a Putin un criminal de guerra. Bueno, la verdad del asunto es que vieron lo que pasó en Bucha. Esto lo justifica: es un criminal de guerra”, afirmó el mandatario.

Por su parte, los ministros del gabinete de Reino Unido pidieron sanciones más duras contra el régimen de Putin, así como más apoyo militar, económico y diplomático para Ucrania. Su fiscal general, Iryna Venediktova, dijo que se habían encontrado los cuerpos de 410 civiles en pueblos cercanos a la capital, que recientemente fueron recuperados de manos de las tropas rusas. Torture chamber was discovered in a children's sanatorium in Bucha by prosecutors and Kyiv Regional police officers. We will establish all the circumstances of war crimes committed by the Russian Federation, the persons involved and bring them to justice. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/9ls53SEbV1— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 4, 2022

El Kremlin niega los crímenes en Bucha

El Kremlin, que negó que estuviera planeando una invasión de Ucrania, ahora también negó que sus fuerzas fueran responsables de la muerte de civiles en Bucha y dijo que Ucrania había organizado una actuación para los medios occidentales.

Pero la afirmación se opuso a las impactantes imágenes e informes de civiles, algunos con las manos atadas a la espalda, con signos de tortura y con disparos en la cabeza, así como el descubrimiento de fosas comunes. Los cuerpos de varias mujeres también fueron encontrados tirados al costado de la carretera.

Estados Unidos pidió un juicio por crímenes de guerra contra Putin por la masacre de Bucha

EEUU se unió a la condena global y a la iniciativa de la jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que enviará fiscales para ayudar a recoger pruebas de las ejecuciones de civiles pic.twitter.com/abtcyWg7bl— Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) April 4, 2022

