Thibaut Courtois: Espero que no me abucheen y que sea un regreso feliz

El Real Madrid, visitará el próximo miércoles el Stamford Bridge para medirse al actual campeón de Europa, el Chelsea FC. Es por ello que, dicho encuentro, será muy especial para Thibaut Courtois; debido a que estará regresando una vez más a la que fue su casa anteriormente y que lo vio crecer como uno de los guardametas del mundo.

“Espero que sea un regreso feliz. Ahora somos rivales. Ellos quieren ganar y yo también. Así que no pido ningún aplauso. Espero que no me abucheen, pero nunca se sabe. Estoy listo para cualquier cosa y veremos cómo va. Estoy feliz de volver allí con aficionados ya que el año pasado el estadio estaba vacío”, comentó Thibaut Courtois.

💬@ThibautCourtois: “Tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, aquí cada año estás cerca de ganar” — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 4, 2022

“Todos los futbolistas sueñan con ganar. Tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, aquí cada año estás cerca de ganar. Vas a jugar una final, una semifinal o cuartos de final. El año pasado llegamos a semifinales. Este año jugamos contra un gran rival en los cuartos de final. Espero que ganemos y así llegar a otra semifinal, ya veremos”, añadió el belga.

Courtois ha sido uno de los jugadores más destacados de la temporada de los merengues, ya que sus paradas han mantenido en píe a su club en esta UEFA Champions League y como el flamante líder de la Liga Santander.

Asimismo, el guardameta ha querido dejar claro que su sueño es poder ganar el trofeo más bonito a nivel de clubes y que mejor manera de hacerlo con el que considera el mejor equipo del mundo.

“He ganado muchos trofeos, pero la Champions es el más grande a nivel de clubes y aún no lo he ganado. Por supuesto sería muy especial para mí ganarlo antes de retirarme. Aún hay tiempo. Seguiré intentando perseguir mis sueños y la Champions está incluida en ellos”, finalizó el guardameta.

Es importante resaltar que, el belga disputó un total de cuatro temporadas con el equipo inglés, todo esto después de haber pasado por el Atlético de Madrid. No obstante, con el club “Blues” consiguió consagrarse en el balompié del viejo continente.

Ahora, tendrá la tarea de defender los tres palos una vez más del Stamford Bridge, pero en el otro costado. Además, tendrá la responsabilidad de poder guiar al Real Madrid para salir ilesos de Inglaterra para después buscar la clasificación en el Santiago Bernabéu.

