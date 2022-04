Thibaut Coutois cree que los tres penales señalados al Real Madrid son justos y reclama intensidad a su equipo

Nuevamente el guardameta Thibaut Coutois se erigió como la gran figura del Real Madrid para que la casa blanca lograra el triunfo 1-2 en Balaídos frente al Celta de Vigo. Hubo polémica en medio con la señalización de tres penaltis y él cree que fueron justos.

“Es muy importante ganar, el Celta fuera siempre es un partido muy difícil y se puede sufrir. Cuando he jugado aquí ha sido muy duro, no sé si nos merecemos ganar porque en la primera parte he hecho dos paradones, pero hemos ido a su área y son tres penaltis justos porque son los tres”, declaró en Movistar.

Reconoció que los dos primeros son claros, luego duda en el tercero. Y es precisamente en ese que los jugadores y entrenador del Celta se afincaron en decir que estaba mal sancionado.

“El primero y el segundo son muy claros, el tercero es el que desde mi portería es más difícil de ver, pero al final si metes el pie, nos han pitado penaltis así en contra también y ahora ha sido a favor. Hace mucho que no nos pitaban tres”, añadió.

Durante la primera parte hubo un gol anulado al Celta por fuera de juego y Courtois describió la acción: “Él remata (Thiago Galhardo), yo hago un paradón, la empujo al palo, Iago está en fuera de juego e impide a Alaba sacar el balón. Eso es fuera de juego y él lo entiende”.

Autocrítico con el Real Madrid

El día miércoles el Real Madrid visitará al Chelsea FC por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y el equipo blanco llegará con dudas tras perder contra el FC Barcelona 0-4 y ganar con lo justo 1-2 al Celta.

“Ganando aquí es importante, el Chelsea perdió en casa pero estará muy fuerte el miércoles, va a ser un partidazo. Tenemos que dar más porque nos falta intensidad a veces. Allí no podemos fallar en eso, luego el fútbol lo tenemos”, admitió Cortuois sobre el desempeño de su equipo.

