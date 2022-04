Wayne Rooney con dos revelaciones trascendentales: “Cristiano era bueno pero molesto y mandé a la mierda a Alex Ferguson”

El retiro del fútbol no le ha quitado lo polémico a Wayne Rooney. La leyenda del Manchester United reveló hace pocos días en una entrevista para el diario inglés The Sun dos anécdotas correspondientes a otros ídolos de los Diablos Rojos: Cristiano Ronaldo y Alex Ferguson.

Las declaraciones llegaron luego que Rooney atendiera a la entrevista con el tabloide para conversar sobre sus anécdotas más recordadas durante su paso por el balompié, donde alabó en primer lugar a Cristiano Ronaldo pero también lo calificó como “jodidamente molesto”.

“Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo. Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto“, comentó sobre el delantero portugués con tono de broma.

De hecho, tras referirse al ‘7’ recordó una de las anécdotas del Mundial de Alemania 2006 en el encuentro donde se encontraron Portugal e Inglaterra y Rooney se fue expulsado.

“Le gusta tirarse. No tuve ningún problema con Cristiano. Hablé con él en el túnel. Le dije: ‘No tengo ningún problema con que busques que me expulsen’. Porque yo me pasé la primera parte intentando que lo amonestaran por tirarse al suelo”, añadió.

También aprovechó el encuentro con The Sun para contar sobre la anécdota cuando tenía 14 años y Alex Ferguson, el técnico más ganador en la historia del Manchester United, intentó ficharlo.

“Sir Alex Ferguson trató de firmarme cuando tenía 14 años. Estaba hablando por teléfono con mi mamá y mi papá. ‘Alex está al teléfono, el Manchester United quiere ficharte, me dijeron. ‘Dile que se vaya a la mierda. Quiero jugar en el Everton‘, contesté”, expresó.

Curiosamente, Rooney dejó en claro que aunque de joven odió a Ferguson por ser fanático del Everton con el pasar del tiempo se dio cuenta que lo que quería era jugar en el club más ganador de Inglaterra.

“Luego, con el paso del tiempo, supe que tenía que jugar para Alex Ferguson. La razón por la que fiché por el United fue Alex Ferguson”, cerró.

El paso de Rooney por el Manchester United lo convirtió en uno de los históricos del club al participar en 559 encuentros y marcando en 253 oportunidades.

También te podría interesar: