A Karina Banda la sacan de Enamorándonos y dice que deberá esperar para ser mamá: “No me atrevería a irme embarazada a la isla”

Tras la sorpresa del viernes, donde Enamorándonos anunció el regreso de Ana Patricia Gámez al show, y el nuevo reto de Karina Banda como presentadora de un spin off del reality (“La Isla de Enamorándonos”) para la nueva plataforma de streaming, Vix. La mexicana demuestra que es un ejemplo de una mujer positiva que sabe sacarle partido a las situaciones y se adapta a los cambios.

“La vida te sorprende y uno tiene que tomar esas sorpresas con agradecimiento. Claro, a veces la vida te sorprende y llegan oportunidades antes de lo que tú te las esperabas o te las imaginabas, pero todo es cuestión de actitud, de cómo uno ve las cosas y cómo las toma”.

Karina enfrenta el reto con positivismo, aunque sí hay miedo y sacrificio. “Es emocionante, pero da miedo, te lo voy a confesar. Me siento nerviosa y siento que es parte de salir de tu zona de confort. En ‘Enamorándonos’ al final del día ya estaba acoplada, pero bueno, ahora la vida me dice que ya estoy lista para algo, yo no sabía que ya estaba lista, pero es lo que me están diciendo”.

La mexicana comparte su vida y sus experiencias con su esposo, el actor Carlos Ponce.

“Lo he platicado con Carlos y todos estamos de acuerdo con eso, que al final del día el rumbo de la televisión va por otro lado y hay que apostarle. Estoy apostando a esta tecnología del streaming, y estoy apostando en confiar, y en dejar que las cosas fluyan”.

Entonces, ¿podrás tener vacaciones hasta que empiece el nuevo show?

Hasta donde sé, no. De hecho voy a estar en «El Gordo y la Flaca», aquí (en UnivisionTelevisa) siempre hay muchas cosas que hacer, pero no, vacaciones no creo.

¿Y tus planes de ser mamá?

Difícilmente, no me atrevería a irme embarazada a la isla. Creo que este año mi «bebé» es este nuevo proyecto, me voy a enfocar en él y ya el próximo año podré enfocarme en el proyecto de ser mamá.

En Instagram Karina Banda dijo adiós

Karina Banda se va de Enamorándonos y toma rumbo a La Isla. El nuevo proyecto en el que tomará las riendas como conductora. Sobre esto habló en Instagram y dijo: “En esta carrera como en la vida las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas porque el propósito es seguir creciendo, evolucionando y hay que apostar por eso”.

En su escrito agregó este pensamiento: “Llegará a tus manos, en el momento preciso, justo aquello que necesites para seguir con tu evolución”.

“Una vez más gracias por todo su apoyo y su cariño, no saben lo feliz que me hace saber que pueden ver a la Karina que realmente soy. Ahora les pido que ese apoyo lo llevemos a “la Isla” y me ayuden a hacer de este proyecto un gran Éxito. Gracias a todo el equipo por celebrar esta nueva aventura, a @rafaaraneda @andre_alvarez31 @bbellabymillie @gorgeousonia y @antoniogarzaa gracias por el festejo sorpresa, mis flores, globos y tantas risas. Son lo máximo. Con cariño: Karina “La Reina de la Isla””.

