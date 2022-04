Ana Patricia Gámez responde: ante las críticas por la salida de Karina Banda, la conductora revela qué la hizo regresar a la TV

Karla Martínez hizo la pregunta y Ana Patricia Gámez ha tenido que responder. La conductora ha retomado su carrera en la televisión y no sólo volvió a Despierta América sino también a Enamorándonos USA. Programa que dejó y el relevo quedó en manos de Karina Banda. Quien días atrás quedó fuera del programa. El público está molesto y dicen que la producción del show le ha faltado el respeto a la esposa de Carlos Ponce. Por todo esto Karla Martínez preguntó: “Hace nueve meses te retiras para dedicarte a cuidar a tus hijos y ahora decides regresar, ¿por qué tomas esa decisión?”.

Ana Patricia dijo que la opción de volver a la televisión se la dieron sus hijos. Que si bien no se arrepiente de haberse tomado estos nueve meses para estar con ellos y darles tiempo de calidad. Ahora ellos mismos le han permitido tener el balance necesario para sobrellevar su carrera que le apasiona y no descuidar su hogar. Ana Patricia incluso utilizó a Karla Martínez como testigo de sus palabras ya que son cuñadas y ella puede dar fe que lo que en Despierta América se ha dicho no es más que la realidad.

La conductora también agregó que su esposo la ha apoyado para tomar esta decisión y que también cuenta con el apoyo de Rafael Araneda para retomar junto a él la conducción de Enamorándonos.

El público en Instagram ha escuchado su respuesta y parece que no todos quedaron contentos y es que muchos ya exponen dos bandos. Y son muchos los que dicen ser “TeamKarina“, aún cuando la esposa de Carlos Ponce alegó recientemente que entre ellas no hay malestar.

Karina Banda por su parte, rompe el silencio y habla sobre su salida de Enamorándonos y revela su conversación con Ana Patricia Gámez. Lee aquí su declaración.

