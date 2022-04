Cancelaciones de vuelos de JetBlue en aeropuerto Logan de Boston dejan varados a cientos de pasajeros

Los pasajeros de JetBlue se enfrentan a más cancelaciones de vuelos esta semana luego de que un cuarto de las travesías de la aerolínea en Logan Airport, de Boston, Massachusetts, fueran canceladas o experimentaran retrasos durante el fin de semana.

Este lunes, cerca de 40 vuelos más fueron cancelados.

En un comunicado este domingo, JetBlue atribuyó las alteraciones al clima severo en el sureste del país y retrasos en los programas de control de tráfico aéreo.

“Por los pasados días, el clima severo en el sureste y múltiples retrasos en los programas de control de tráfico aéreo han creado impactos significativos en la industria.Desafortunadamente, nosotros hemos tenido que cancelar vuelos esta semana y las cancelaciones de hoy nos ayudarán a restablecer nuestra operación y mover de manera segura a nuestras tripulaciones y aviones de vuelta a sus posiciones”,

Pero las explicaciones de la compañía no parecen convencer a los clientes afectados.

Matt Sahm y su novia dijeron a CBS Boston sentirse frustrados ya que recibieron la notificación del cambio cuando se dirigían al aeropuerto para tomar su vuelo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

“Nosotros recibimos un email de que nuestro vuelo fue cancelado. Yo pensé que eso no podía ser real”, indicó Sahm a la televisora. “Nosotros llegamos allí, hicimos fila por 30 minutos cuando nos dijeron que no había vuelo al JFK, no hay manera de llegar a JFK”, relató el viajero.

“Es como frustante que fuera una cancelación de último momento y una especie de falta de soluciones de JetBlue”, planteó el consumidor.

Los clientes de JetBlue no son los únicos afectados por las cancelaciones. Southwest, Alaska Airlines, Frontier, Spirit y American Airlines son otras de las aerolíneas cuyo itinerario de vuelo ha sido alterado.

En el caso de JetBlue, la semana pasada se confirmó que la empresa suspensión de 27 rutas de vuelo a partir de este mes.

La interrupción temporal de los vuelos, la mayoría creados durante la pandemia, responde en parte al alto costo de la gasolina.

