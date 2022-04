El rostro desgastado de Zelensky a 42 días de la guerra muestra el dramático costo de la intervención militar rusa

Las canas suelen ser un reflejo del estrés que provoca estar al frente de una nación, eso lo saben todos los que han atravesado por este puesto, pero el rostro desgajado, las ojeras y la falta de ánimo sólo unos cuantos mandatarios la viven. Tal es el caso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien a más de 40 días de la guerra se dejó ver en público y su apariencia dio mucho de qué hablar.



El pasado 22 de febrero el mandatario ucraniano se presentó ante las cámaras para dirigir un mensaje a la nación en la que aseguraba que Rusia había reconocido dos regiones separatistas de Ucrania como estados independientes y había trasladado tropas a la frontera.



En aquella ocasión, Zelensky estaba enfundado en un traje sastre azul marino, camisa blanca, corbata al tono de su atuendo y peinado de medio lado; ahora el escenario es diferente, el presidente se dejó ver vestido de militar, barba, ojeras y cabizbajo.

Presidente @ZelenskyyUa recorre las calles de Kiev luego que los invasores criminales Rusos huyeran ! Los hiciste morder el polvo presidente 💪🔥🔥🔥👏👏👏👏🙏… pic.twitter.com/0O2ZMBAiXA — Cafetalera0252 (@cafetalera0252) April 3, 2022

Apariencia que de inmediato empezó a dar de qué hablar en las redes sociales y es que su estilo, según expertos en la materia, no es más que el resultado de la invasión de Rusia a Ucrania.



Con dicha imagen queda claro que estar al frente de una nación no sólo provoca canas, sino que les resta años a las personas, como bien lo sugirió un análisis de la Escuela de Medicina de Harvard.



Esta es una de las pocas apariciones de Volodymyr Zelensky en público desde que inició la intervención militar de Rusia a Ucrania.



La razón de dicha aparición se debió a una visita que hizo a Bucha en Kiev donde lo fotografiaron mostrando el número de víctimas que la invasión rusa ha caudado en la zona.

La cara de @ZelenskyyUa hoy en #Bucha no deja lugar a dudas. El genocidio ruso está en marcha y ya ni lo ocultan desde su principal medio RIA Novosti.#UcraniaBajoAtaque pic.twitter.com/EsYZnsIbVr— Pablo Olivera Da Silva (@PabloOliveraDaS) April 4, 2022

“El mal concentrado ha llegado a nuestra tierra”, expresó el presidente de Ucrania a través de Telegram.



En dicho mensaje también aseguró que fue testigo de la destrucción humana que han causado en su país: “Con mis propios ojos vi Bucha, Irpin, Stoyanka después de la ocupación. Haremos todo lo posible para devolverles a la vida lo antes posible”, escribió el acabado mandatario.

