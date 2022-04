Maripily Rivera exhibe sus caderas en diminuto traje de baño mientras disfruta su café

Maripily Rivera volvió a desatar bajas pasiones en Instagram y esta vez lo hizo con un diminuto traje de baño que deja poco a la imaginación y desató toda clase de comentarios positivos debido a que la prenda hace resaltar sus voluptuosas curvas.

En esta ocasión, la presentadora y empresaria puertorriqueña impactó con su figura al posar de espalda a la cámara en un balcón mientras disfruta una taza de café, enfundada con un bañador tan escaso que dejó a la vista sus torneadas piernas y caderas. El bello mar de Puerto Rico fue el escenario perfecto para complementar el candente video y las tres fotografías que por el momento tienen miles de likes.

“Que morenaza más hermosa 😍😍”, “¡Wow! Eres un monumento de mujer 👍 👌” y “Cada publicación tuya es una maravilla ❤️💐 porque eres una obra maestra para enamorarme perdidamente 😘🤗”, son algunos de los halagos que le dejaron en sus post.

Por si no fuera suficiente, Maripily Rivera también consintió a sus fans con otro material donde aparece con una tanga de hilo color negra mientras recibie un masaje para moldear su abdomen, piernas y retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

