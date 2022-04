Thomas Markle lanza ataques contra Meghan y Harry por no asistir al homenaje del príncipe Felipe

Thomas Markle volvió a la carga en su canal de YouTube. El padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, no ha dudado en atacar abiertamente a su hija y al príncipe Harry a raíz de su ausencia en la misa homenaje que tuvo lugar la semana pasada en la Abadía de Westminster, concebida para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II.

El antiguo director de iluminación ha calificado de “imperdonable” la decisión que tomaron los duques de Sussex de no viajar a Londres para estar presentes en un acto tan emotivo y solemne, al que acudieron todos los miembros de la familia real británica, así como destacados miembros de otras casas reales europeas. Thomas indicó que la opinión pública del país jamás olvidará semejante desplante.

“Fue algo imperdonable. El pueblo británico no los perdonará y la verdad es que no debería. No sé por qué no vinieron, pero no hay excusas que valgan. Fue una bofetada en la cara de la reina y de todo el pueblo británico”, opinó el polémico padre de la exactriz en uno de sus alegatos más duros contra la pareja, de la que no ha tenido noticias directas desde el año 2018.

Hay que recordar que Harry mantiene un llamativo litigo contra las altas esferas del estado a cuenta de la falta de protección policial que marcará cualquiera de sus próximas visitas al Reino Unido.

El aristócrata está convencido de que el gobierno de Boris Johnson tiene la obligación, moral y legal, de proporcionarle escolta ante la imposibilidad de que él pueda pagarla de su bolsillo.

“Esa es una excusa patética”, manifestó con rotundidad Richard Griffin, quien pertenecía precisamente al dispositivo de seguridad del fallecido duque de Edimburgo, sobre esa situación a la que se ha atribuido la ausencia de los duques en el servicio religioso.

“Que Harry no fuera al homenaje fue muy decepcionante y todo el mundo hablaba de ello. Todas esas tonterías de que no podía conseguir protección… Debería haber estado allí para honrar a su abuelo”, señaló.

Harry regresó por última vez al Reino Unido hace ocho meses para develar la estatua de su difunta madre Diana, princesa de Gales, en Londres el 1 de julio con su hermano, el príncipe William.

De igual forma, estuvo presente en el funeral del príncipe Felipe, que se celebró el 17 de abril en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, al oeste de Londres, una semana después de su muerte.

Sigue leyendo: La reina Isabel II se emociona hasta las lágrimas en el último adiós a su esposo

– Meghan Markle lanzará en Spotify su primer podcast

– Meghan Markle pierde ante la reina Isabel II: por orden de la monarca, la duquesa de Sussex se queda sin otro patronazgo real

– La reina Isabel II aparecerá en la portada de la revista Vogue por primera vez en la historia