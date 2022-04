Video: un aficionado furioso del Benfica le lanzó un palo al colombiano Luis Díaz tras el 1-3 del Liverpool

Luis Díaz se lució con gol y asistencia en el triunfo del Liverpool sobre el Benfica (1-3) en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El colombiano se ganó elogios de todo el mundo del fútbol en un partido importante, y también se ganó la furia de unos irrespetuosos aficionados del Benfica que le lanzaron palos mientras celebraba el gol.

Díaz marcó el 1-3 sobre el final del compromiso. Y lo celebró a lo grande junto a sus compañeros, pues no era para menos: había tenido varias oportunidades durante el duelo y además era su primer gol en Champions con la camiseta de los Reds.

Cuando empezaba su eufórica celebración cerca del banderín del tiro de esquina, dos aficionados le lanzaron unos palos que parecen no haber impactado al colombiano. No obstante, la agresión no pasó desapercibida por los jugadores.

Former Porto winger Luis Diaz had sticks thrown at him.@carra23 @micahrichards and @liannesanderson were not impressed by the fan behavior. pic.twitter.com/VeATvJmMfa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 5, 2022

No se aprecia exactamente la función de los palos y por qué estos aficionados los tenían. Dichos objetos eran ligeramente finos y largos.

Hubo muy mala intención por la forma en la cual el aficionado que está en primera fila se levanta y lanza el objeto, con la suficiente fuerza para que éste alcance a su objetivo.