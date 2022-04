Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo disfrutan en familia antes de la llegada de los gemelos

A poco tiempo para que Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo tenga a los gemelos, la familia completa se ha dedicado recientemente ha pasar unos días juntos para disfrutar, mientras que dentro de poco dejarán de ser seis y con la llegada de los nuevos integrantes pasarán a ser ocho.

Ronaldo ha manifestado lo importante que es para él su familia y es por ello que ha aprovechado sus días de descanso para compartir con su pareja y sus hijos Cristiano Ronaldo Jr, Eva, Mateo y Alana.

El delantero del Manchester United Football Club utilizó las redes sociales para anunciar que sería padre nuevamente, y es que a finales del mes de octubre del año pasado publicó una fotografía con su pareja donde ambos mostraban los ecos de los bebés que vienen en camino.

“Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor. No podemos esperar a conocerlos”, escribió Ronaldo en su cuenta personal de Instagram.

Tras darse a conocer la noticia del crecimiento de la familia, los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar entre ellos estuvo el arquero español David De Gea y Diogo Jota.

El pasado 16 de diciembre de 2021 a través de la mencionada red social, los padres de los gemelos dieron a conocer el sexo de los bebés que están a punto de nacer. En el audiovisual, están sus cuatro hijos con dos globos de color negro y al explotarlos salieron papelillos de color rosado y azul. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

El portugués en diversas ocasiones ha manifestado la importancia que tiene para él la seguridad de su familia, es por ello que todos viven en Manchester, Inglaterra, y llevan un estilo de vida bastante tranquilo.

Dolores Aveiro, madre de Cristiano, en una entrevista concedida a la revista ‘Improvavel’, habló sobre la relación que sostiene su hijo con la también influencer Rodríguez. A su vez, declaró que “es una buena chica y gran apoyo” para él.

En diversas oportunidades se ha hablado de una supuesta boda, sin embargo, se dice que la madre de CR7 es la que presuntamente ha evitado que puedan llegar al altar.

