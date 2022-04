Hermanastra de Kim Kardashian ha decidido erradicar el estigma que le impide hablar sobre su salud mental

La modelo Kendall Jenner está decidida a contribuir a la erradicación de ese estigma que todavía impide a mucha gente a hablar abiertamente de sus problemas de salud mental. Tanto es así, que la hermanastra de Kim Kardashian ha reconocido ahora que sus niveles de ansiedad social se han disparado en tiempos recientes, una situación que ya no es novedosa para ella y que, afortunadamente, ha empezado a afrontar con técnicas muy útiles para recobrar la tranquilidad y la paz mental.

“¡Buenos días a todos! Mi ansiedad (especialmente mi ansiedad social) se ha disparado últimamente. Estoy en un momento de mi vida en el que ya no me sienta mal decirlo. Me encanta tener mi espacio y tiempo solo para mí. Y he encontrado diversas maneras de comenzar mi día con una actitud más calmada y positiva“, ha explicado la estrella de las pasarelas en su cuenta de Instagram.

Parte de esa tensión que vive en su día a día procede de las redes sociales, donde su nombre y el de su familia aparecen con demasiada frecuencia en las conversaciones de los internautas. A fin de apaciguar el nerviosismo y la incertidumbre derivados de ese escrutinio, la maniquí trata de respirar profundamente, escribe en su diario, toma el sol y, sobre todo, desconecta tanto como sea necesario del mundo exterior.

