Khloë Terae se bajó el sostén de su bikini frente a la cámara

Con una pícara sonrisa Khloë Terae ve a la cámara mientras baja el sostén de su bikini. Muchos esperan ver toda la gama de posibilidades que esto conlleva. Pero la modelo como muchas es astuta y sabe que con insinuar gana, porque a veces enseñar más de la cuenta puede traer problemas. Ya que Instagram la puede sancionar sobre todo si alguien reporta su cuenta.

Esto es lo que le pasó a Suzy Cortez, quien desde hace ya varios años no posee cuenta oficial en dicha plataforma, y ahora debe confiarse prácticamente sólo a Twitter y TikTok, ya que Instagram parece no dejarla volver. ¡Buenas noches mis amores! Subscríbete y tendrán acceso completo a mis videos y fotos con desnudez total. ¡Nuevo contenido diario súper hot.❤ https://t.co/rLe1KYjVMs pic.twitter.com/tbTZ1Uo87x— Suzy Cortez (@SuzyCortez_) April 6, 2022 Pero qué tiene Khloë de especial, en medio de toda la gama de modelos que se han hecho famosas por posar en bikini o lencería en redes sociales como Instagram. Pues la canadiense se hizo famosa porque en muchas de sus poses optó por realizar ejercicios de yoga, como también de ballet. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Y es que esta sexy rubia no sólo es atrevida como Alexa Dellanos o Demi Rose. Ella también es bailarina, y no importa la pieza que lleve o el conjunto de ropa, ella demuestra en sus plataformas lo flexible que es. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Esta es una pequeña muestra de su flexibilidad. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

