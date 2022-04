La producción de la cerveza artesanal en Estados Unidos va en aumento. La Brewers Association señala que en 2021, los cerveceros pequeños e independientes produjeron colectivamente 24.8 millones de barriles de cerveza y lograron un crecimiento del 8%.

Según el informe de la Brewers Association, el número de cervecerías artesanales en funcionamiento en 2021 alcanzó un máximo histórico de 9,118, incluidas 1,886 microcervecerías, 3,307 cervecerías, 3,702 cervecerías de taberna y 223 cervecerías artesanales regionales.

Las 10 empresas cerveceras artesanales que más venden en Estados Unidos

1. D. G. Yuengling and Son Inc.

Yuengling está a la cabeza de las cerveceras que más venden. Se trata de la cervecería más antigua de Estados Unidos, fundada en 1829 en Pottsville, Pensilvania. Una compañía que incluso sobrevivió a la prohibición de alcohol en el país.

2. Boston Beer Co

Boston Beer Company comenzó en 1984, según la cervecera, todo comenzó con una receta familiar de varias generaciones que el fundador y cervecero Jim Koch descubrió en el ático de su padre y le dio vida en su cocina. Esa cerveza se llamó Samuel Adams Boston Lager.

3. Sierra Nevada Brewing Co

What can we say? Hops make us happy. pic.twitter.com/NEtJiqtyyc — Sierra Nevada Beer (@SierraNevada) March 30, 2022

Sierra Nevada fue iniciada en 1980 por Ken Grossman con una sala de cocción hecha a mano. Cargado de lúpulo, ese siempre fue el plan de la cervecería. “Cargamos Pale Ale con Cascade, un nuevo lúpulo en ese momento llamado así por la cordillera, y los intensos aromas de pino y cítricos provocaron la revolución de la cerveza artesanal estadounidense”, comparte la compañía.

4. Duvel Moortgat USA

Duvel Moortgat es una cervecera familiar creada en 1871 en Bélgica, fundada por Jan-Leonard Moortgat y sus dos hijos Albert y Victor. La compañía describe a Duvel es una cerveza natural con un sutil amargor, un sabor refinado y un característico carácter a lúpulo.

5. Gambrinus

The Gambrinus Company es una empresa familiar de Texas conocida por vender y comercializar cervezas Shiner Beers elaboradas en Spoetzl Brewery. La cervecería Spoetzl, llamada así por su maestro cervecero original Kosmos Spoetzl, fue fundada en Shiner, Texas en 1909.

6. Bell’s Brewery, Inc

Bell’s Brewery inició a principios de la década de 1980, cuando Larry Bell empezó a elaborar cerveza casera y abrió una tienda de suministros de cerveza casera en Kalamazoo. Bell comenzó a elaborar cerveza comercialmente en una olla de sopa de 15 galones y abrió Kalamazoo Brewing Co., compañía que vendió su primera cerveza el 19 de septiembre de 1985.

7. CANarchy

Cheers to a happy and safe Tampa Pride!#CigarCityBrewing pic.twitter.com/9XClawmqdz— Cigar City Brewing (@CigarCityBeer) March 26, 2022

CANarchy es un colectivo de cerveceros que se fundó en 2015. La cartera de cervecerías artesanales incluye Oskar Blues Brewery, Cigar City Brewing, Squatters Craft Beers, Wasatch Brewery, Deep Ellum Brewing Company, Perrin Brewing Company y Revitalyte.

8. Artisanal Brewing Ventures

Artisanal Brewing Ventures (ABV) es una compañía ubicada en Charlotte (Carolina del Norte) y que posee varias cerveceras como Southern Tier Brewing Co., Southern Tier Distilling, Victory Brewing Company, Bold Rock Sidra y Cervecería Sixpoint.

9. Stone Brewing

Which pack are you choosing to get you through the week? (No wrong answers but "all three" is probably the most right answer.) pic.twitter.com/b0M0W0erTz— Stone Brewing (@StoneBrewing) March 28, 2022

Stone Brewing se fundó por Greg Koch y Steve Wagner en 1996 en San Marcos, California. La compañía señala que la influencia de los vecinos del sur les ha inspirado a elaborar cervezas audaces y sabrosas como la Stone Buenaveza Salt & Lime Lager.

10. SweetWater Brewing Co

Tis the season to light up!



If you're firing up your @BigGreenEgg or smoker this Spring, make sure to check out our Stock Up & Smoke Out series on YouTube to see how chefs in our backyard pairing tasty brews with some of their favorite recipes. https://t.co/Fu99fU8sNk pic.twitter.com/6JUE7eNCsL— SweetWater Brewery (@sweetwaterbrew) March 30, 2022

La cervecería SweetWater es una cervecería en Atlanta fundada en 1997. Es la undécima cervecería artesanal más grande de los Estados Unidos que en febrero anunció su expansión en todo el estado de California. “Lo que comenzó como un sueño imposible de dos amigos de la universidad se convirtió en un trabajo de ensueño lleno de grandes aventuras y cervezas para relamerse los labios”, comparte la compañía.

Te puede interesar:

–Corona en el top de las cervezas más populares en Estados Unidos

–Anheuser-Busch lanza nueva cerveza Budweiser Supreme en cinco estados

–Solo una cerveza al día puede reducir el tamaño de tu cerebro, revela nuevo estudio