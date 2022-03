Anheuser-Busch lanza nueva cerveza Budweiser Supreme en cinco estados

Anheuser-Busch lanzó al mercado su nueva cerveza Budweiser Supreme, una American Golden Lager elaborada con malta de miel americana, lo que la cervecera describe como “un clásico reinventado”.

La Budweiser Supreme solo está disponible en cinco estados, incluyendo Nueva York, California, Washington DC, Ohio y el oeste de Texas. Se espera que la nueva cerveza esté disponible en todo Estados Unidos antes de fin de año.

Según los creadores de la Budweiser Supreme, se trata de una cerveza “superior” a un precio asequible que se ha estado desarrollando durante casi dos años.

Budweiser Supreme tiene 4,6% de alcohol por volumen y 143 calorías. La Budweiser Supreme viene en presentación de botellas marrones y en latas de color negro y dorado.

Who's ready to try Budweiser Supreme American Golden Lager? The new gold standard of American Golden Lager. #BudweiserSupreme.



Available at select stores in CA, TX, OH, NY, and DC. pic.twitter.com/bFOky3YPPb