“Lleva a tu hermana al sótano”: meteorólogo interrumpe transmisión en vivo para alertar a sus hijos sobre un tornado

El jefe meteorólogo de NBC Washington, Doug Kammerer, se volvió tendencia en redes sociales por interrumpir su sección y hacer una llamada a uno de sus hijos para advertirle sobre la llegada de un tornado.



“Estoy siguiendo esto (el tornado) de cerca ahora. Esto va a pasar justo por encima de mi casa”, dijo Kammerer muy sorprendido.



Tras saber lo que iba a pasar “medio salió de cuadro” buscó su teléfono y llamó a su hijo para hacerle una advertencia.



“Kent, ¿estás ahí, amigo? Oye, quiero que bajes al sótano. Tenemos una advertencia de tornado. Quiero asegurarme de que Cally y tú bajen lo antes posible“, se le escucha decir al meteorólogo al teléfono.



El menor de edad se sorprendió por la llamada de su padre y le cuestionó si era necesario ir de inmediato al sótano: “¿Ahora mismo?” a lo que el hombre responde: “Sí. Toma a tu hermana, llévala al sótano y esperen unos 10 o 15 minutos. Hazlo ahora”.

#Working4You When a tornado warning sounded last night, Storm Team4 Chief Meteorologist @dougkammerer was working to keep you informed and safe — just like his own family. https://t.co/1iV3XQHB0q pic.twitter.com/xZZrDOWCC6 — NBC4 Washington (@nbcwashington) April 1, 2022



Después de llamar a su hijo para que se pusiera a salvo junto con su hermana, Doug Kammerer explicó por qué tomó la decisión de interrumpir su reporte.



He tenido que advertir a mis hijos porque sé lo que están haciendo en este momento, probablemente estén jugando online, y no están viendo esto”, explicó.



En redes sociales de inmediato se empezó a generar una comunicación entre los usuarios sobre el acto de “bondad” que tuvo el presentador de televisión con sus hijos. Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh— Doug Kammerer (@dougkammerer) April 1, 2022

“Al final Doug Kammerer es un ser humano, padre de dos pequeños que necesitaban ser alertados de un tornado. Aplaudo lo que hizo. Si yo hubiera estado en su lugar también hubiera llamado a mis hijos”, escribió al pie del video una usuaria.



Más tarde el meteorólogo explicó a la cadena para que la trabaja lo que sintió cuando supo que sus hijos podrían estar en peligro: “Este fue un momento aterrador para mí. Mientras me acercaba al radar noté que mi casa está justo en el camino del tornado. Mis hijos estaban solos en casa y sabía que no prestarían atención a la advertencia. Mientras estaba en vivo, estaba debatiendo en mi cabeza si debía llamarlos mientras estaba en la televisión y pronto me di cuenta de que tenía que hacer esa llamada. Tenía que proteger a mis hijos”, explicó a NBC Today.

