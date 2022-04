Mira el hotel donde Celia Lora fue acompañada por una jirafa durante el desayuno

La modelo y “sex symbol” mexicana Celia Lora está viviendo uno de los viajes que seguro nunca olvidará, pues no solo está conociendo nuevos paisajes y culturas sino que también porque está compartiendo muy de cerca con jirafas.

La mexicana, hija de los cantantes Chela y Álex Lora, se está quedando en el Giraffe Manor Hotel & Shop ubicado en Nairobi, Kenia.

Los detalles de este viaje los compartió a través de sus redes sociales, siendo el video más impactante uno en el que se le ve en el comedor del hotel junto a una jirafa que se asomó por unas de las ventanas y le quitó un poco de su comida.

En la publicación Lora escribió: “No vuelvo a venir a desayunar a este lugar”.

Este lujoso hotel en Kenia cuenta con todas las comodidades necesarias para lograr un viaje inolvidable. Su mayor atractivo, claro, es la manada de jirafas en peligro de extinción que comparten con los huéspedes.

El Giraffe Manor Hotel & Shop se encuentra ubicado en una zona estratégica de Nairobi. Está a pocos kilómetros del museo Karen Blixen, del aeropuerto y de Bomas of Kenya, un pueblo turístico donde los visitantes pueden acceder a varios eventos culturales.

Entre las comodidades que ofrece se encuentran las áreas comunes como piscina, terrazas y extensas áreas verdes. También ofrece servicios como Wi-Fi gratis, estacionamiento, lavanderia y restaurante.

La casa data de 1930 y cuenta con 10 cómodas habitaciones con grandes camas y muebles muy elegantes. También tienen balcones o terrazas, cafetera, mosquitero y caja fuerte. Según los gustos de casa huésped se puede escoger las habitaciones que tienen acceso directo para alimentar a las jirafas.

Además de esas 10 habitaciones, hay dos suites con ambientes divididos. La más exclusivas de las suites tiene patio incluido.

