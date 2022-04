Noelia acusa a Los Ángeles Azules de organizarle un boicot en un show

Los Ángeles Azules es una de las agrupaciones musicales más importantes de la cumbia en México que goza de más éxito que nunca. Por ello, causó controversia la acusación que hizo en su contra la cantante Noelia.

La intérprete de “Tú” aseguró que la agrupación originaria de Iztapalapa, CDMX, intentó sabotear su presentación en el Estadio Caliente de Tijuana y que por poco hicieron que se accidentara a varios pies de altura.

Además, Noelia señaló al staff del grupo de cumbia de manipular el equipo de sonido durante su show con el propósito de que fuera un fiasco.

“Yo hice todo lo que pude contra viento y marea, saqué hacia adelante el show con mis músicos que tampoco escuchaban… los monitores del piso desaparecieron, me explotaron los monitores del oído, no podía escuchar mi voz, no podía escuchar al público, fue terrible”, declaró en entrevista con el programa “De primera mano”.

Según continuó relatando, las luces del escenario estaban demasiado fuertes, por lo que no podía ver claramente por dónde caminaba poniéndola en riesgo, ya que en varias ocasiones estuvo a punto de caer.

“Esto nunca me había pasado, había una luz que me cegaba y me pude haber muerto porque me iba a caer como más de siete pies abajo. Me la pasé de un lado para el otro buscando escucharme bien para dar un buen show”, manifestó.

Debido a que tuvo que forzar su voz más de lo normal, su médico le sugirió descansar: “Ahora voy a estar en estricto reposo porque yo bajé de ahí sin voz”, aseguró.

Por último, en una publicación reciente en sus redes sociales, Noelia expresó su molestia y dijo que a pesar de las “chin***” que hizo la producción de Los Ángeles Azules lograron sacar el concierto a flote gracias al amor del público y a su equipo de trabajo.

“Ayer en el Estadio Caliente de Tijuana, pudo más el Amor y su Cariño, que las CHINGAD3RAS que nos hicieron las gentes de la Producción de un Grupo Musical que debería dar cátedra de hermandad para con otros colegas, pero no fue así…. Nuestra participación la sacamos adelante mi gente y yo como los profesionales que somos, y de la mano de ustedes”, escribió la cantante en un post en el que finalizó resaltando:

“YO SI VENGO DE PONER A BAILAR Y CANTAR A EUROPA Y MUCHAS PARTES DEL MUNDO, NO SOLO UN SLOGAN MENTIROSO DE PUBLICIDAD”.

