Sirven los alimentos y la modelo Khloë Terae se sienta sobre la mesa para presumir su tanguita negra

Foto: Daniel Boczarski/Getty Images for blu

La modelo canadiense Khloë Terae se puso el bikini y modeló este conjunto negro sobre la mesa para presumir su tanguita negra. Parece que cualquier lugar puede ser utilizado para lucir sexy y atrevida, incluso la mesa en donde se comparten los alimentos, un espacio que para muchos debería ser sagrado.

Pero los fans de Khloë están contentos con su atrevimiento, y no sólo le aplauden sino que hasta le piden más. A través de Instagram sus más de tres millones de seguidores le siguen los pasos y ansían más de esa sexy rubia.

Khloë por otra parte disfruta de momentos coquetos frente a la cámara, como Alexa Dellanos, que suelen hasta bajarse el sostén del bikini para elevar la temperatura. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Khloë es una modelo que disfrutra mucho de los bikinis. Posiblemente como Kylie Jenner ella también podría sentir predilección por andar más en trajes de baño que con ropan normal. Hasta Kourtney Kardashian desveló hace algunos años que a ella le encantan pasearse por su casa completamente desnuda. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Hay que recordar que Khloë Terae es conocida además por realizar poses sensuales en trajes de baño o lencería mientras realiza ejercicios de yoga. Las posturas con esta vestimenta son muy sugerentes y a sus fans esto les fascina. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Hasta un calendario lanzó en años recientes, este se promociona a través de sus páginas privadas, una de estas es: https://khloevip.com/ Pero la canadiense también posee cuenta en https://onlyfans.com/khloe_terae En este espacio por $15 dólares al mes sus seguidores tienen derecho a ver todo su contenido privado.

Más sobre Khloë Terae:

Khloë Terae: adiós bata y “bye, bye sostén”. Un baño de espuma acaricia su desnudez

Khloë Terae acalora Instagram mostrando sus encantos en candente disfraz navideño de lencería

Khloë Terae se ha puesto muy sexy morena de tanto broncearse en hilos: el antes y el después