Khloë Terae se ha puesto muy sexy morena de tanto broncearse en hilos: el antes y el después

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Khloë Terae es una modelo de origen canadiense que ha desatado furor en Instagram por modelar lencería transparente, vestidos abiertos por delante y por detrás. Por caminar por las calles con prendas diminutas y tomar el sol tanto en el jardín de su casa como en diversas playas del mundo con diminutos bikinis, sobre todo hilos.

Esta práctica de broncearse en los paísajes más impactantes del mundo ha hecho que la piel de la sexy rubia se torne casi y del todo morena. Son solo las líneas de los hilos las que reflejan el verdadero color de su piel, aquella que aún no ha sido quemada por el sol. Y es que Khloë no siempre se baña con la luz del sol posando al natural. Aunque sí que ha dejado algunos topless en Instagram.

Aquí una leve muestral del famoso antes y el después:

Khloë también es reconocida por realizar poses de gimnasia y yoga con lencería y bikinis. Además de que a inicios de año lanzó su calendario, desnuda. En donde aparece realizando todas las poses de yoga que conoce y las que mejor domina y practica.

Hay que recordar que ahora Khloë se une al selecto grupo de celebridades que ya tiene una cuenta en Only Fans. Además posee una cuenta alternativa en Instagram bajo el nombre de Snowie and Yuki, en donde aparece junto a sus adoradas mascotas. View this post on Instagram A post shared by Snowie and Yuki (@snowieandyuki)

Sigue Leyendo:

–Le dicen a Karol G que a Anuel AA no le gusta su última foto enseñando el lado más íntimo de su busto

–En noticias de última hora matan a Poncho de Nigris y éste reacciona en Instagram

–Adamari López presume tremenda figura y profundo nuevo escote con un mini vestido rosa, en Disney