“Te voy a Matar”: Cuauhtémoc Blanco le lanzó una terrible amenaza a Erik Morales [Video]

El local Bar-Bar no solo fue el escenario donde Salvador Cabañas recibió un balazo en la cabeza que le desgració su carrera como futbolista, sino también del pleito que protagonizaron el exboxeador Erik “Terrible” Morales y el exfutbolista Cuahtémoc Blanco, quien hoy figura en la política como Gobernador del Estado de Morelos.

Durante la charla que sostuvo con el periodista David Faitelson, en el podcast Un Round Más, el que fuera campeón del mundo en cuatro divisiones de peso relató cuando el entonces jugador del América lo amenazó de muerte y estuvieron cerca de irse a los golpes. El encontronazo no llegó a mayores porque los acompañantes de ambos los separaron.

Hace tiempo, me iba a pelear con Cuahtémoc Blanco. Estábamos en un antro, y salimos de pleito. Se me puso bravo el güey y me comenzó a insultar. Me empezó a decir cosas, me acusó y me dijo: ‘te voy a matar’. Yo lo encaré, me reí en su cara, y le dije: ‘cuando quieras, para que veas que acá sí hay con qué quererte’; pero la gente se metió y nos separó. Pasaron un sinnúmero de cosas. Fue allí, en el famoso Bar-Bar”.

Erik “Terrible” Morales