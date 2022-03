Cuauhtémoc Blanco quiere mudar a los Gallos a Zacatepec tras barbarie en Querétaro [Video]

La tragedia que se desató el pasado fin de semana en el Estadio Corregidora ha generado una serie de medidas por parte de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Una de ellas es que el Querétaro tendrá que ser vendido y no podrá jugar en casa, frente a su público, durante un año.

En este sentido, el exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, quien además es gobernador del estado de Morelos, anunció que se pondrá en contacto con el nuevo dueño de los Gallos Blancos para mudar a este equipo al estadio Agustín “El Coruco” Díaz, antigua sede de los Cañeros del Zacatepec. Este cuenta con una capacidad de 24,443 personas.

“Serán bienvenidos si se quieren venir a Zacatepec, con mucho gusto serán muy bien recibidos. Voy a tratar de contactar al que es el dueño ahorita del Querétaro (Jorgealberto Hank). Le voy a decir que se lo traiga para acá, porque hay una afición espectacular. Ojalá trate de convencerlo”, dijo Cuauhtémoc durante un encuentro con los medios de comunicación.

“En Europa no pasan estos acontecimientos”

La leyenda de las Águilas del América ya había manifestado su intención de conseguir un equipo de Primera A, y así jugar en “El Coruco” Díaz. Sin embargo, parece que sus planes cambiaron, a sabiendas de los disturbios que se produjeron en Querétaro, durante la novena jornada de la Liga MX.

“La verdad, que lamentable lo sucedido; son cosas que no se pueden… Fíjate, es lo que estaba platicando el otro día, en Europa no pasan estos acontecimientos. No sé en qué hayan quedado, si quitar las barras o no, pero deberían tomar un poquito más el tema, en serio, y tratar de revisar a todos estos personajes. Es una tristeza, porque a mí lo que más me encabrona es que hay familias, hay niños”, dijo el Blanco Bravo.

Con respecto a los grupos de animación destacó: “Yo creo que tendrán que quitar las barras. Eso te da más seguridad de poder ir al estadio. Las barras son las que le están haciendo daño al futbol mexicano, y son importantísimas; pero si no se saben comportar, pues, hay que retirarlos. Perdón, aunque les duela, pero los tienen que quitar”.

Jorgealberto Hank, quien recuperó a Gallos, tendrá un plazo hasta junio 2023 para vender la franquicia. Según información del diario Récord, Rafael Espino de la Peña, senador del Congreso de la Unión de México, sería el nuevo propietario del Querétaro.

