El Gordo y la Flaca. Qué pasó con Carlitos “el productor”, preguntan en Instagram

Carlitos el productor es uno de los personajes más queridos de El Gordo y la Flaca. Y su mera ausencia de las imágenes o videos de Instagram genera conmoción. Mucho más después de todo lo que se dijo entorno a la supuesta cachetada que Raúl de Molina le propició durante el programa y estando en vivo por la señal de Univision.

Muchos dijeron que fue un acto de violencia, y acusaron a Raúl de Molina de todo tipo de maltratos, mientras que otros simplemente entendieron que todo fue parte de una broma, pesada dijeron, pero broma al fin. Todo estaba planeado. Y es que hay que recordar que la interacción de Raúl y Carlitos está un tanto creada para que sus bromas sean un tanto subidas de tono.

¿Pero, por qué preguntan por Carlitos el productor en Instagram? Particularmente creemos que es porque no ha estado apareciendo con frecuencia en las publicaciones del show. Esto puede deberse a que la mayoría de sus interacciones son con Raúl de Molina. Y ahora que Raúl está de vacaciones, esto posiblemente limite su aparición, al menos en Instagram, porque en el programa ha estado participando como siempre.

La pregunta surgió en esta publicación de hace dos días. “¿Dónde está Carlitos el productor?”, preguntó una fan.

Y podemos decirte que puedes respirar con tranquilidad porque Carlitos el productor sigue en El Gordo y la Flaca. Hoy por ejemplo posó junto a Lili Estefan para promocionar la llegada de ViX, la famosa plataforma streaming de la cadena hispana TelevisaUnivision.

La supuesta ausencia que alguien pudo sentir sobre la presencia de Carlitos en Instagram puedo haber generado ansiedad en sus fans, tal vez porque algunos cambios recientes en Univision no le han sentado del todo bien al público televidente: Karina Banda y Ana Patricia Gámez en Enamorándonos USA.

¿Qué sabemos de Raúl de Molina?

Raúl de Molina está en Madrid junto a su esposa disfrutando de unas merecidas vacaciones. Hace unsa horas publicó unas cuentas imágenes de las calles de dicha ciudad. A la que parece tenerle mucho cariño. Y es que no es la primera vez que el conductor de El Gordo y la Flaca viaja a España. Este parece ser uno de sus destinos favoritos.

Clarissa Molina y Borja Voces lo han saludado a través de su publicación y mientras una le dice que todo se ve hermoso, otro dice que lo envidia mucho, pero a su vez le pide que disfrute de estos momentos.

El pasado 30 de enero compartió varias imágenes de su paso por Madrid. Y es que en efecto, esta ciudad parece haber conquistado el corazón de Raúl de Molina. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

