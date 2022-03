¿Violencia en El Gordo y la Flaca? Raúl de Molina golpea a Carlitos “el productor” estando al aire, por Univision

El video del golpe que Raúl de Molina le dio a Carlitos “el productor” estando al aire por Univision en El Gordo y la Flaca, ya llegó a las redes sociales. El video incluso está en YouTube. En el canal de Lengüilargos Live incluso abren la transmisión del video con esta pregunta: “¿Agresión o una broma de mal gusto?”.

Es probable que el momento que se ha compartido haya sido planeado por la producción, ya que Carlitos incluso estaba disfrazado. Lamentablemente las bromas generan este tipo de reacción, a algunos les gustan, a otros les parecen de mal gusto. Mientras que unos cuentos realmente lo toman en serio.

El video tiene algunos comentarios y ahí se lee: “Hacen chisme de cualquier cosa, qué aburrido”. Mientras que otros dicen: “Qué grosero. Además violento”, “Fue agresión”. Estos mensajes ejemplifican cómo un mismo hecho varias personas las pueden ver de distantas maneras, y es que el espectro de la interpretación es tan amplio que no todos van a estar complacidos con lo que ven.

Esta situación, además, también llegó a oídos de Chisme No Like. Javier comentó que al parecer el día en que estó pasó los ánimos en el programa no eran del todo tranquilos.

Hoy, por otra parte, se estaba celebrando el cumpleaños de Raúl de Molina por adelantado. Se sabe entonces que los ánimos eran buenos y ahí se puede ver cómo la relación entre Raúl y Carlitos el productor se mantiene igual que siempre. Probablemente este incidente que muchos están juzgando no era más que una broma de cara a la entretención.

Hoy Raúl hasta bailó con Carlitos, haciendo un movimiento de caderas que hoy todo están comentando, también. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lee más sobre Raúl de Molina:

Raúl de Molina revela quién es la persona que más quiere en la vida después de su esposa y su hija

Raúl de Molina cae “desmayado” en El Gordo y la Flaca

Dicen que Raúl de Molina no soporta a Jomari Goyso y aportan supuesta evidencia en vídeo