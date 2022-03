Carlitos “el productor” deja caer la torta de cumpleaños de Raúl de Molina

El próximo 29 de marzo Raúl de Molina celebrará su cumpleaños número 62. Pero en El Gordo y la Flaca quisieron celebrarlo antes y por esta razón este viernes le partieron la torta en el set de Univision. Mientras le cantaban el feliz cumpleaños, y Raúl terminaba de soplar las velitas Carlitos “el productor” empujó la torta: esta cayó al piso.

¿Carlitos “el productor” se ha vengado de Raúl de Molina por el cachetadón que le metió? La pregunta queda en el aire al ver cómo Carlitos empuja la torta de cumpleaños mientras le cantaban a Raúl de Molina.

Ah, pero sorpresa, sorpresa apagaron las velitas y el dizque pastel se deliza, pero éste no era otra cosa más que un carrito de juguete. Parece que le hicieron creer a Raúl que su torta era un auto de carreras, pero al caer al piso, nada pasó. El carro siguió andando y del pastel de cumpleaños ni sus luces.

Ahora bien, muy pocos creen que entre Raúl de Molina y Carlitos “el productor” haya “mala leche”. Ellos colaboran mutuamente para llevar entretención en el show, haciendo uso de las bromas. Algunas parecerán pesadas, pero parece que todo está bajo control y son sólo eso, bromas que pretenden hacer reír a sus televidentes.

Recientemente su amiga y compañera en El Gordo y la Flaca, Lili Estefan, estuvo celebrando su cumpleaños y Raúl le dejó un mensaje único que reza de la siguiente manera: “Feliz cumpleaños Lili Estefan, la persona que quiero más después de mi esposa e hija. Tu alegría alumbra el mundo. Felicidades”. La respuesta de Lili fue: “Gracias por tu apoyo incondicional”. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

