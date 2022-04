Examante de Jada Pinkett Smith publica un nuevo sencillo en el aborda su romance

Han sido un par de días duros para Will Smith y su familia desde que asistió a la última edición de los Oscar. Aunque obtuvo la estatuilla dorada a Mejor Actor por su interpretación en la cinta “King Richard” en el prestigioso espectáculo, este estuvo plagado de controversia cuando terminó golpeando a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre su esposa, Jada Pinkett.

De acuerdo con The Sun, esto lo tendría abrumado y para sobrellevar los elevados niveles de estrés que la situación le ha provocado habría decidido ingresar a una lujosa clínica de rehabilitación, sin embargo, Will se enfrenta a más humillaciones en medio del drama.

Ahora el famoso protagonista de ‘I Am Legend’ está viendo cómo se reabre uno de los episodios más desagradables de su vida que creía cerrado para siempre: el que hace referencia a la relación extramatrimonial que Jada mantuvo con el rapero August Alsina en torno a 2015.

El mencionado músico ha elegido precisamente este momento tan complicado, en el que Will está lidiando con la cancelación de muchos de sus proyectos, para estrenar un nuevo sencillo titulado ‘Shake the world’ que estaría inspirado en su historia con Jada.

En la canción, el músico admite que esperaba que hubiera repercusiones “tras liarse con la favorita de todo el mundo”, en una clara alusión al escándalo que provocó la salida a la luz de su antiguo romance.

“Escuché que me cancelaron / Bueno, no hablemos de eso / Punto rojo en mi espalda, me convertí en un objetivo / Tengo defectos / pero soy perfecto. Eso es lo que me convierte en August”, añade Alsina a lo largo de la letra que probablemente se deba a la reacción que tuvo cuando Jada confesó su aventura en su programa ‘Red Table Talk’, en julio de 2020.

Pinkett había afirmado en ese entonces que el engaño sucedió en un momento en que su matrimonio estaba en crisis, diciendo que estaban “básicamente separados”.

La sorprendente revelación se produjo después de que tanto Will como Jada negaran las afirmaciones hechas por August, que tenía 23 años en el momento de la aventura.

“Decidimos que nos íbamos a separar por un período de tiempo y tú descubres cómo hacerte feliz y yo voy a averiguar cómo hacerme feliz. A partir de ahí, con el paso del tiempo, me metí en un enredo diferente con August”, confesó la actriz, de 50 años.

Jada continuó explicando que había conocido a August a través de su hijo Jaden y que estaba realmente impresionada con él: “Y todo comenzó con él solo necesitando ayuda, yo queriendo ayudar a su salud, su estado mental”, expresó.

En un principio Pinkett describió su relación con Alsina como un enredo, pero Will Smith acotó que fue una relación, lo que ella aceptó de inmediato. Posteriormente, ambos coincidieron en que su matrimonio estaba casi roto en ese momento, pero finalizaron aclarando que “nos amaremos sin importar lo que pase”.

