Will Smith ingresa en un centro de rehabilitación para lidiar con el estrés tras su polémica con Chris Rock

Luego del incidente ocurrido en la ceremonia 94 de los premios Oscar donde Will Smith golpeó en la cara al comediante Chris Rock, el actor planeó inscribirse en un retiro de “alto nivel” en un santuario de EE. UU., según reporta The Sun.

Tal es el aluvión de información, críticas y comentarios negativos que está recibiendo que Will ha dicho basta y para sobrellevar los elevados niveles de estrés que esta situación le ha provocado habría ingresado a la clínica de rehabilitación.

Y es que según el diario británico, el actor de “King Richard”, quien recientemente renunció a la Academia, está tratando de salvar su reputación en Hollywood luego de la infame bofetada, pues el hecho ha ido más allá y se ha materializado, además, en la cancelación de varios proyectos cinematográficos que iba a protagonizar.

“El impacto de la reacción ha golpeado duramente a Will, por lo que recibirá ayuda para lidiar con el estrés. Esta es, sin duda, la batalla de su carrera”, dijo una fuente a The Sun agregando que Smith necesita aislarse del ruido mediático y del sinfín de críticas que no ha dejado de recibir tras su agresión. Y lo hará al parecer en un exclusivo centro lleno de lujos y comodidades, solo al alcance de los más acaudalados.

“Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante. Él espera que la conversación avance para poder regresar y salvar su reputación y su carrera. Su discurso de renuncia plantea la posibilidad de que tema que lo despojen de su Oscar. Eso sería un golpe de martillo para él”, continuó citando el medio en su portal.

Es verdad que Will Smith ha tenido una amplia atención de los medios desde que abofeteó a Chris Rock. Esto se produjo después de que el cómico comparó en broma a Jada Pinkett y su cabeza rapada, con la protagonista de la cinta ‘GI Jane’.

Sin embargo, los Smiths no lo tomaron bien, ya que Jada sufre de alopecia, una condición de pérdida de cabello.

Desde entonces, Will se disculpó diciendo que su “comportamiento fue inaceptable” y Rock, por su parte, se ha negado a presentar cargos.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado”, menciona en una parte del comunicado que emitió.

