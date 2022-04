Jada Pinkett “no necesita protección” y cree que Will Smith exageró al golpear a Chris Rock

Tras el reciente altercado que se vivió en la ceremonia de los premios Oscar 2022 entre Chris Rock y Will Smith, este último se ha llevado un sinfín de críticas y reproches por utilizar la violencia para responder a una mala broma.

El incidente ocurrió justo antes de que Smith ganara el Oscar al Mejor Actor cuando Rock se tomó un momento para hacer algunas bromas improvisadas en el escenario antes de presentar el premio al Mejor Documental.

Fue en ese momento cuando Will finalmente irrumpió en el escenario del Dolby Theatre para propinarle un brutal bofetón a Chris después de que el cómico dirigió su atención a Jada Pinkett para lanzar una burla sobre su cabeza rapada.

Desde entonces, Will se disculpó diciendo que su “comportamiento fue inaceptable”, pero todas las miradas han seguido puestas en Jada Pinkett esperando que comentara sobre lo que parecía haber sido una acción inspirada en la necesidad de Will de protegerla, sin embargo, una fuente le dijo a Us Weekly lo que realmente piensa la actriz.

Al parecer Jada no quería que la estrella de “Men in Black” se sometiera a un acto físico con Chris Rock para defenderla porque no sentía que fuera necesario y cree que Will exageró en su forma de reaccionar.

“Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, citó el medio.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, agregó la fuente diciendo que aunque Jada no está contenta, sí apoyará a Will en medio de la controversia.

Por todo lo que ha vivido en estos últimos días, Will Smith se recluirá en un centro de rehabilitación para celebridades en donde se recuperará del estrés vivido, pues las críticas le llovieron a más no poder.

Por otra parte, pese a que Will decidió renunciar a la Academia, su junta directiva continuará con el proceso abierto. Y ahora se sabe que los Oscar adelantan para este 8 de abril la reunión para fijar su castigo.

Sigue leyendo: Will Smith: resurge un video que lo muestra burlándose de un hombre calvo

– Desmienten que la Academia haya pedido a Will Smith retirarse tras agredir a Chris Rock

– Exigen que Will Smith entregue su Oscar, su renuncia de la Academia no es suficiente

– Procedimiento disciplinario de Will Smith continuará a pesar de su renuncia