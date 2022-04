La venezolana Sharon Fonseca presumió en fotos la lujosa villa que comparte con Gianluca Vacchi

Recientemente la modelo venezolana Sharon Fonseca abrió las puertas de su hogar en Miami para la revista ‘Hola’. Durante la visita hablaron sobre temas relacionados con el estilo a la hora de vestir y decorar, también hablaron sobre la maternidad y proyector futuros de Fonseca.

Sin duda lo que más ha impresionado de esta invitación que le hizo ‘Hola’ a la venezolana, ha sido el poder entrar al interior de la llamada Villa BJV (Villa Blu Jerusalema Vacchi), nombre que se le puso en honor al hijo de Fonseca y Gianluca Vacchi.

Los lujos en esta propiedad no faltan y no es de extrañar, pues el magnate italiano no escatima en costo y está dispuesto a gastar en todo lo que sea más cómodo para él y su familia.

Lo impresionante de la mansión hace que en varias ocasiones la pareja comparta videos o fotos sobre el lugar donde viven.

La mayoría de las fotos que se han visto hasta ahora son de la parte exterior de la villa, dejando en evidencia las extensas áreas verdes, piscina, terraza y otros espacios que la familia tiene para pasar agradables momentos al aire libre.

Según varios medios de comunicación, la pareja pagó $24.5 millones de dólares en 2020 por esta propiedad que tiene una extensión total de 21,240 pies cuadrados y muelle privado.

La casa principal está distribuida en siete habitaciones, siete baños completos, tres medios baños, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, cava de vinos, ascensor y otras comodidades.

En cada foto Fonseca posó con vestuario diferente, presumiendo también el estilo que tiene.

En su cuenta de Instagram la venezolana agradeció la publicación y escribió: “Feliz de haber compartido un rato con ‘Hola’ en Miami. Donde conversamos de la maternidad, futuros proyectos y estilo. Espero que les guste”.

