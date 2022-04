Nicki Minaj atribuye parte de sus inseguridades al intenso escrutinio mediático que pesa sobre ella

Nicki Minaj es sin duda una de las mujeres más carismáticas y temperamentales de la industria de la música, pero ella misma ha admitido ahora que su confianza en sí misma ha ido perdiendo intensidad con el paso del tiempo. La intérprete de 39 años atribuye parte de esas inseguridades al intenso escrutinio mediático que pesa sobre ella, así como al lado más tóxico de las redes sociales.

Durante la sincera conversación que ha mantenido con el cómico James Corden, en el popular segmento ‘Carpool Karaoke’ de su programa nocturno, la estrella del hip hop ha asegurado que añora esos tiempos en los que podía hacer básicamente lo que le diera la gana sin tener que recibir una lluvia de críticas y hasta ataques personales en consecuencia. Esa dinámica tan destructiva, según ha señalado, le genera elevados niveles de ansiedad.

“Creo que cuando era más joven, mi estado más natural era el de tener confianza en mí misma. Pero pienso que cuando eres mujer y estás bajo el ojo público todo el tiempo, como no tengas un poco de cuidado perderás esa confianza con todo el mundo analizando cada uno de tus movimientos“, ha manifestado la artista de Trinidad y Tobago.

“Creo que no es normal, no es natural para un ser humano sentir que no paras de recibir críticas”, ha añadido la polémica cantante, quien se negó a vacunarse contra el coronavirus, a falta de “más información” sobre los riesgos que supuestamente comportaba la campaña global de inoculación, y acabó protagonizando debates muy tensos con los internautas a cuenta de este asunto.

“Si pestañeo y no lo he hecho bien, en cuestión de segundos aparecerá un artículo diciendo que lo he hecho mal. Mira, cada vez que me voy de las redes sociales y saco esa mi**** de mi teléfono, me siento claramente en paz, y en ese momento te das cuenta de lo que de verdad importa“, ha sentenciado.

