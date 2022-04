Niña de 13 años arrestada por robar y fracturar a una anciana entrando a su edificio en Nueva York

Una adolescente de apenas 13 años fue detenida como parte de un trío de sospechosos que golpearon y robaron a una anciana cuando entraba a su edificio en el vecindario Pelham Bay de El Bronx.

NYPD divulgó un video del asalto en procura de los atacantes. Hasta el momento sólo la niña ha sido arrestada, aunque las imágenes captaron a tres sospechosos rodeando a la víctima en la puerta de su edificio cerca de las avenidas Roberts y Hobart justo después de la medianoche del domingo.

La anciana trató de mantener la puerta cerrada, pero los sospechosos entraron al vestíbulo. La policía dijo que agarraron su bolso, halaron su cabello y la empujaron, causando que se cayera y se rompiera la cadera. Al huir se llevaron dinero en efectivo y su tarjeta de débito.

“Es lo peor que le puede pasar a alguien de su edad, ya sabes, romperse la cadera, sin importar todo lo demás sobre ser agredido”, dijo a CBS2 el hijo de la víctima, quien declinó dar su nombre.