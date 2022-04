Critican a Obama por decir que durante su mandato fue muy “duro” con Rusia

El exmandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, ofreció una conferencia en la Universidad de Chicago llamada “Desinformación y erosión de la democracia” donde expresó que se había sentido alentado por la respuesta global para ayudar a Ucrania después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, invadiera el país.



También remarcó que cuando él fue presidente se vio en la necesidad de “arrastrar” a los aliados de EE.UU. para que tomaran medidas contra Rusia.



“Diré que, como alguien que lidió con la incursión en Crimea y las partes orientales de Ucrania, me ha alentado la reacción europea. Porque, en 2014, a menudo tuve que arrastrarlos pateando y gritando para responder de maneras que hubiéramos querido ver, para describimos como democracias occidentales”, dijo el expresidente al editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, así como al resto de la audiencia.



Tras dichas declaraciones en redes sociales se le fueron a al yugular porque no creen que haya sido tan “rudo” como lo dijo e incluso se burlaron de su memoria sobre el tema.

Obama blasted for ‘self-serving’ ‘revisionist’ Russia comments during conference on disinformation | Fox News https://t.co/P99OmwtcKR — Max Abrahms (@MaxAbrahms) April 8, 2022

“Mire la historia revisionista interesada de Obama sobre cómo respondió su administración la última vez que Rusia invadió Ucrania en 2014”, escribió el experto en terrorismo y profesor de seguridad internacional en la Universidad Northeastern, Max Abrahms.

En tanto, el escritor de RealClearInvestigations también tuvo palabras sarcásticas a las declaraciones de Obama: “‘luchó’ = no hizo nada después de pasar años burlándose de cualquiera que pensara que Rusia era una amenaza y aun así se negara a armar a Ucrania”. Obama demolido.

Mark Hemingway, escritor sénior de Real Clear Investigations, se burló de Obama y tuiteó: "'luchado'= no hizo nada después de pasar años burlándose de cualquiera que pensara que Rusia era una amenaza y aun así se negara a armar a Ucrania". https://t.co/WF4LEvgHWP— Paraguay Pr1mero (@ParaguayPr1mero) April 8, 2022

Mientras las redes “ardían”, Obama contaba que Vladimir Putin siempre ha sido un hombre “despiadado”, pero aseguró que “hace cinco años” no habría pensado que el mandatario ruso invadiría Ucrania.



“Para que él apueste la granja de esta manera, no estoy, no necesariamente lo habría predicho hace cinco años”, dijo.



Declaración que fue refutada por Paul Niland, un empresario que ha residido en Ucrania durante 20 años, quien le recordó en redes que Rusia invadió Ucrania hace 8 años cuando aún era presidente.

