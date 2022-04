Presidente de Ucrania denunció que las tropas rusas les arrancaron la lengua a los civiles y violaron a las mujeres

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio detalles espeluznantes al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los actos de violencia extrema que las tropas de Vladimir Putin han cometido a decenas de ciudadanos ucranianos.



Zelensky indicó a los diplomáticos que los hombres rusos no sólo torturaron a cientos de civiles ucranianos, sino que los aplastaron hasta la muerte con sus tanques de guerra “por placer”, además de que abusaron sexualmente de varias mujeres frente a la mirada de sus hijos y le cortaron la lengua a otros más porque no escucharon “lo que ellos querían oír”.



Para corroborar lo que estaba diciendo, el presidente ucraniano presentó a los diplomáticos fotografías explícitas que fueron tomadas en Bucha, así como en otras áreas importantes de Ucrania donde Rusia está siendo acusada de haber cometido crímenes de guerra.



Las imágenes no solo mostraron a hombres y mujeres, sino a varios niños, así como una fosa clandestina que los rusos hicieron para arrojar los cuerpos de sus víctimas.



“No hay ni un solo crimen que ellos (las tropas rusas) no cometieran”, dijo mientras presentaba las dolorosas fotografías y agregó “Hoy, como resultado de las acciones de Rusia en nuestro país, en Ucrania se han cometido los crímenes de guerra más terribles de todos los tiempos que hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.



Además, aseveró que a las tropas rusas no les basta con asesinar a civiles, sino que están destruyendo deliberadamente las ciudades ucranianas hasta convertirlas en cenizas con artillería y ataques aéreos.



“Están bloqueando ciudades deliberadamente, creando hambrunas masivas. Disparan deliberadamente a columnas de civiles en la carretera a quien intenta escapar. Incluso hacen explotar deliberadamente los refugios donde civiles se esconden de los ataques aéreos”, dijo.



Aunque Volodymyr Zelensky sólo habló de unas ciudades atacadas, indicó que en los próximos días podrían surgir más detalles sobre crímenes de guerra en otras áreas del país.



Pese a las declaraciones del presidente de Ucrania y las imágenes que respaldan sus palabras, Rusia ha indicado que las fotos de Bucha fueron escenificadas por Ucrania y que para demostrarlo presentará evidencias que demuestran que sus fuerzas no están detrás de los atroces asesinatos.

