Mujer ucraniana dice que soldados rusos asesinaron a su esposo de un tiro en la cabeza tras pedirle cigarros

Soldados rusos habrían asesinado a un hombre ucraniano de un tiro en la cabeza, frente a su familia, después de pedirle cigarros, según señala un informe de Amnistía Internacional.

El informe, que recopila entrevistas con más de 20 personas de pueblos y ciudades cerca de Kiev, recoge el testimonio de la mujer de 46 años del pueblo de Bohdanivka, cuyo nombre no figura en el informe por razones de seguridad, quien narró el terrible asesinato de su marido.

Según su relato, la tarde del 9 de marzo ella y otros miembros de su familia escucharon disparos a través de las ventanas de la planta baja, por lo que gritaron a las tropas rusas que eran civiles desarmados.

Luego de que bajaron las escaleras, dos soldados rusos que entraron en la casa los empujaron a la sala de calderas.

“Nos obligaron a entrar y dieron un portazo. Al minuto abrieron la puerta, le preguntaron a mi esposo si tenía cigarrillos. Él dijo que no, que hacía un par de semanas que no fumaba. Le dispararon en el brazo derecho. El otro dijo, ‘acaben con él’, y le dispararon en la cabeza”, contó la mujer

“No murió de inmediato. Desde las 9:30 pm hasta las 4 am todavía respiraba, aunque no estaba consciente. Le supliqué ‘Si podía oírme, moviera el dedo'”. No movió el dedo, pero puse su mano en mi rodilla y la apreté. Le salía sangre. Cuando respiró por última vez, me volví hacia mi hija y le dije: ‘Parece que papá ha muerto’“, relató la mujer.

Según el informe, un vecino confirmó el hecho y le dijo a Amnistía Internacional que había visto a las fuerzas rusas irrumpir en la casa y vio el cuerpo del esposo “desplomado en la esquina de la sala de calderas”.

Amnistía Internacional señala que los soldados rusos han ejecutado extrajudicialmente a civiles en Ucrania, y dice tener pruebas al respecto.

Agnès Callamard, la secretaria general de Amnistía Internacional, expresó: “Hemos reunido pruebas de que las fuerzas rusas han cometido ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, que deben investigarse como posibles crímenes de guerra”.

Luego de que se descubriera que cientos de civiles habían muerto en el suburbio de Bucha, recientemente recuperado en Kiev, Rusia negó cualquier participación en la supuesta masacre, al tiempo que promovió teorías de conspiración, señalando que las duras imágenes de los asesinados fueron fabricadas.

Te puede interesar: