Tres republicanos en el Senado de EE.UU. votaron a favor de nombramiento de Ketanji Brown Jackson como jueza del Tribunal Supremo

Tres republicanos en el Senado federal votaron a favor del nombramiento de la afroamericana Ketanji Brown Jackson como jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos este jueves.

El conteo final fue de 53-47 con los senadores republicanos Susan Collins, de Maine; Mitt Romney de Utah; y Lisa Murkowski de Alaska avalaron a Brown Jackson.

El senador republicano de Kentucky se abstuvo de votar.

Con la confirmación de la nominada del presidente Joe Biden se allana el camino para que por primera vez una mujer negra sirva como jueza en el máximo foro judicial del país. El presidente había prometido como parte de su campaña a la presidencia que nombraría una afrodescendiente al cargo.

Además, la decisión le da ventaja política a los demócratas en medio del clima de guerra y la inflación que azota el país.

La vicepresidenta Kamala Harris, la primera de origen negro en servir como segunda en mando en EE.UU., presidió los trabajos en el Senado durante el histórico voto.

Brown Jackson sería juramentada luego de que el juez liberal Stephen Breyer se retire este verano.

Breyer, de 83 años, es el juez de mayor edad en la Corte Suprema. El máximo foto actualmente cuenta con una mayoría conservador por los tres nombramientos hechos por el expresidente Donald Trump.

Con el ingreso de la jueza, se espera un mayor balance de poder en esa Corte.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, catalogó el momento como uno alegre, trascendental y un día innovador.

“En 233 años de historia de la Corte Suprema, nunca, nunca una mujer negra ha ostentado el título de jueza. Ketanji Brown Jackson será la primera y yo creo que la primera de muchas otras por venir”, expuso el demócrata.

En un punto de las audiencias de confirmación, Brown Jackson parecía limpiarse unas lágrimas mientras escuchaba al senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booke, hablar sobre su camino a la nominación y los obstáculos que enfrentó.

“Mis padres crecieron en un tiempo en este país en el que los niños negros y los blancos no se les permitiría ir a la misma escuela juntos”, declaró la jurista. “Ellos me enseñaron el trabajo duro. Ellos me enseñaron la perseveranza. Ellos me enseñaron que todo es posible en este gran país”, planteó a preguntas de Cory Brooke, también de origen negro.

Brown Jackson, quien es jueza de la corte de apelaciones federal del distrito de Washington D.C., sirvió como comisionada de la Comisión de Sentencias de EE.UU. tras ser nombrada por el expresidente Barack Obama.