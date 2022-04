Brian Schatz “destruye” al republicano Josh Hawley en el Senado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los ánimos se calentaron en el Senado cuando el senador de Hawái Brian Schatz lanzó una contundente crítica al republicano Josh Hawley por oponerse a un llamado para considerar a uno de los candidatos de Biden a un puesto en el Departamento de Defensa.



Brian Schatz no tuvo miramientos al atacar a su colega por prometer blanquear a todos los nominaos hasta que se dé un cambio en la política exterior más amplia.



“Esta no es una actitud seria. La gente solía venir a mí durante la administración Trump todo el tiempo ‘¿Crees que Trump debería renunciar? ¿Crees que Tillerson debería dimitir? Eso es estúpido”, apuntó Schatz.



En tono de broma el senador de Hawái señaló que entonces todos deberían de renunciar a sus puestos: “Por supuesto, creo que todas las personas con las que no estoy de acuerdo deberían renunciar a sus trabajos y ser reemplazadas por personas que amo. Por supuesto, creo que todos deberían renunciar. No es así como funciona este mundo. Esa no es una solicitud razonable de un senador estadounidense, ‘Hasta que el Secretario de Defensa renuncie a su trabajo, voy a bloquear a todos sus nominados’. Eso es absurdo”.



También indicó que el congresista de Missouri está dañando el Departamento de Defensa: “Esto viene de un tipo que, antes de la invasión rusa, sugirió que tal vez sería prudente que Zelenskyy hiciera algunas concesiones sobre Ucrania y su voluntad de unirse a la OTAN. Esto viene de un tipo que, hace apenas un mes, votó en contra de la ayuda a Ucrania. Está diciendo que va demasiado lento. Votó no. Votó no a la ayuda a Ucrania y ahora tiene el descaro de decir que va demasiado lento”.



Brian Schatz dejó en claro que su paciencia con Josh Hawley ha terminado y no está dispuesto a seguir escuchando sus llamados.



