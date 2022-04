De terror: Publicaron en redes como le quedó la pierna a Cristiano Ronaldo luego de una criminal entrada en el Manchester United vs. Everton [Fotos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Manchester United no termina de levantar cabeza. Este sábado cayó 1-0 en la Premier League frente a un Everton que lucha por descenso y además, solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos. Ahora, una posible lesión de Cristiano Ronaldo ronda en el ambiente.

Durante el encuentro, Cristiano recibió una fuerte infracción que lo derribó pero aunque todo parecía indicar que no había sido más que un choque de juego, lo peor se vio después.

Con la impotencia y el dolor por la derrota, el delantero se fue camino a los vestuarios pero antes se bajó las medias y se quitó una canillera para ver la consecuencia de dicha entrada.

La falta previa le había dejado sangrando la pierna a tal nivel que aún se veía la marca de los tacos del jugador rival.

De hecho, en otra de las tomas más cercanas se aprecia como Cristiano tiene no solo uno de los huecos de los tacos, sino dos, motivo por el cual dejó el estadio cojeando. Cristiano Ronaldo leaves Goodison Park with more holes in his leg (2) than shots on target (1). 😬 pic.twitter.com/Av6EPApNbu— Touhidur Rahman 🇧🇩 (@Touhid45387813) April 9, 2022

Hasta los momentos no se conoce si la entrada al luso tendrá consecuencias y deberá perderse algunos partidos por lesión, pero lo cierto es que de ser así el United lo extrañará.

