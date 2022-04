Cristiano Ronaldo no lo puede hacer todo: Manchester United solo ha ganado 1 de sus últimos 5 partidos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ni al Everton, uno de los peores equipos de la Premier League, fue capaz de ganar el Manchester United. Los Toffees cogen aire en la carrera por la salvación a costa de un United en ruinas que, ni con la vuelta de Cristiano Ronaldo, fueron capaces de levantar la cabeza (1-0).

Un tanto de Anthony Gordon bastó para derribar a un United en ruinas, que ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, y que parece impensable que la próxima temporada esté en la Champions League.

“Sabíamos antes del partido que no estamos jugando bien, y que iba a ser muy difícil. No marcamos, no creamos buenas ocasiones. Sinceramente, no sé qué decir. No somos los suficientemente buenos. Eso es seguro. Ahora va a ser muy difícil meterse entre los cuatro primeros”, dijo el portero David De Gea.

La salida en tromba de los Diablos Rojos espoleados por CR7 -faltó al último partido liguero por enfermedad- no fue suficiente. Marcus Rashford gozó de dos buenas ocasiones en los 15 primeros minutos, pero Jordan Pickford estuvo perfecto, con dos paradas que supusieron la tumba del United.

Oportunismo del Everton

En la primera que tuvieron los de Frank Lampard, llegó el gol. Una pelota rebotada en la frontal que enganchó el joven Gordon, tocó en un defensa y le cambió la trayectoria a David de Gea. La pelota entró en la portería y los tres puntos se quedarían en Goodison Park.

Lo intentó el United en la segunda parte, con Bruno Fernandes, Cristiano, Jadon Sancho y Paul Pogba cargando sus ataques sobre la meta de Pickford. No hubo manera. Incluso, estuvo más cerca el segundo del Everton, pero De Gea, una vez más, evitó que la desgracia fuera mayor.

Pickford, en el tiempo de descuento, evitó el 1-1 con un paradón a Cristiano. Además, el United perdió por lesión a Fred, quien se tuvo que marchar con un problema muscular a la media hora de partido.

Con este resultado, el Manchester United se queda séptimo, con 51 puntos, a 3 de la Champions, pero con un partido más que el Tottenham Hotspur. A los de Ralf Rangnick les quedan siete partidos para intentar entrar en la máxima competición continental.

