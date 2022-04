Kate del Castillo sobre su relación con Édgar Bahena: “Estoy muy contenta”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz mexicana, Kate del Castillo habló de su romance con el fotógrafo Édgar Bahena con quien aceptó que tiene una relación sentimental. Además, explicó que es una persona con la que se siente bastante bien y “muy contenta” desde el día que están juntos además de la “paz” que le genera.

La protagonista de ‘La Reina del Sur’ siempre le ha gustado mantener su vida personal alejada de la prensa. Sin embargo, esto no le ha sido posible tras los encuentros que la pareja había sostenido recientemente.

Del Castillo es 10 años mayor que él y se conocieron durante el rodaje de la tercera temporada de la mencionada novela. Sin embargo, fue ya en la cuarta cuando se comenzó a notar la química que existía entre ambos. Agregó que la relación no sucedió de repente y es por ello que le agradece lo bien que se ha sentido con él desde que se encuentran juntos.

“Ya que ya me cacharon, ya ni modo que diga que no, estoy muy contenta, las cosas se dan en la vida cuando se tienen que dar y como se tienen que dar y así es. Estoy abierta, siempre he estado abierta al amor. No ha sido tan repentino, es un chavo que primeramente me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto”, dijo a Al Rojo Vivo.

“Es un chico inteligentísimo, es un tipo súper talentoso, es un tipo que sabe tanto de música, como de buen vino, como de arte, de todo puede platicar y admiro su talento. Es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo”, agregó la mexicana.

Los rumores tomaron mayor fuerza cuando una de las hermanas de la actriz publicó una foto familiar donde se les ve sentados uno al lado del otro, mientras ella está tomando por el brazo a Bahena. El motivo de la publicación fue por el festejo de los 80 años de su madre, Kate Trillo. View this post on Instagram A post shared by Verónica del Castillo (@vdelcastillotv) Del fotógrafo se conoce que es licenciado en Artes Visuales, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsDF por el largometraje ‘Líbranos del mal‘ en el año 2006.

Bahena se ha dedicado a trabajar con reconocidas marcas mexicanas y es por ello que se ha visto involucrado en la publicidad de la mencionada nación.

