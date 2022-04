Kourtney Kardashian y Travis Barker coinciden con Scott Disick y su novia en la premier de “The Kardashians”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante la celebración en Malibú del estreno del nuevo reality “The Kardashians”, de las hermanas Kardashian-Jenner, Scott Disick ha sido uno de los que no ha querido perderse la cita. El antiguo novio de Kourtney Kardashian continuó apareciendo en el programa original de su familia política incluso tras su ruptura y también participa en este nuevo proyecto como uno de los miembros principales del elenco.

Para sorpresa de todos, Scott llegó a la alfombra roja de la mano de la joven modelo Rebecca Donaldson para confirmar su relación sentimental después de meses de rumores y de que los paparazzi les fotografiaran juntos en actitud claramente cariñosa el pasado martes.

Quien tampoco se perdió el evento fue Travis Barker, el flamante no-marido de Kourtney con quien ella se casó el pasado fin de semana en Las Vegas en una boda sin validez legal. Kourtney y el baterista de Blink-182 posaron para los fotógrafos muy bien acompañados por los dos hijos que él tiene con su ex esposa y la hijastra que ganó a través de esa unión, y por el menor de los tres hijos que ella comparte con Scott. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneyksassy)

No es ningún secreto que Scott nunca perdió la esperanza de reconciliarse con Kourtney después de que ella decidiera dejarle por sus problemas de adicción y él mismo ha reconocido en más de una ocasión que le duele verla con otros hombres. Por el momento no ha trascendido si Scott y Kourtney aprovecharon la premiere para hacer las presentaciones oficiales con sus respectivas nuevas parejas o si prefirieron mantener las distancias. View this post on Instagram A post shared by @kourt951

También te puede interesar:

Kourtney Kardashian logra algo que sus otras hermanas no han podido tras acudir a los Premios Oscar

Scott Disick no ve con buenos ojos que Kourtney Kardashian tenga más hijos