Scott Disick no ve con buenos ojos que Kourtney Kardashian tenga más hijos

Aunque todavía no se ha pronunciado directamente sobre el asunto, lo cierto es que Scott Disick no vería con buenos ojos que su ex Kourtney Kardashian, madre de sus tres hijos, y su prometido, Travis Barker, amplíen la familia con la búsqueda de su primer retoño en común.

Una de las líneas argumentales de la primera temporada de ‘The Kardashians’, el reality que dará continuidad, en Hulu y Disney+, al ya desaparecido ‘Keeping Up With The Kardashians’, es precisamente el proceso de fertilidad al que se está sometiendo Kourtney, de 42 años, para volver a ser madre, de lo que se desprende un proyecto de vital importancia para ella.

Kourtney cuenta con el apoyo entusiasta de todo el clan Kardashian, sin embargo, este no se extiende al que fuera su pareja desde 2005 hasta 2015.

“Kourtney y Travis quieren tener un hijo juntos. Es algo muy importante e ilusionante para ambos. Pero a Scott no le gusta la idea de que sean ellos quienes amplíen la familia. Pero el resto de los Kardashian-Jenner los apoya incondicionalmente”, señaló una fuente a ET Online.

Poco se sabe todavía, por otro lado, sobre los sentimientos que invaden a Scott en relación con la boda que ya planean los dos enamorados, quienes anunciaron su compromiso matrimonial en octubre del año pasado.

Se prevé que la pareja pase por el altar en algún momento de 2022, en el marco de una ceremonia discreta y destinada únicamente a familiares y mejores amigos.

Sigue leyendo: Scott Disick sigue molesto por el compromiso de Kourtney Kardashian y Travis Barker

– Britney Spears no tiene idea de quiénes son Pete Davidson y Scott Disick

– Kourtney Kardashian entró en la menopausia por intentar tener un bebé con Travis Barker

– Ayuno sexual: Kourtney Kardashian aumenta la pasión de Travis Barker negándole aquello