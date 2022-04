El hijo pequeño de Kim Kardashian descubrió un anuncio sobre su video sexual con Ray J

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El estreno del primer episodio de ‘The Kardashians’ ha arrojado nueva información sobre el gran susto que Kim Kardashian se llevó cuando parecía que podía salir a la luz otro video sexual suyo.

Las cámaras del programa documentaron el momento exacto en que su hijo pequeño Saint se le acercó para enseñarle un pop-up que había aparecido mientras jugaba en su tableta y que anunciaba fragmentos inéditos hasta entonces de la cinta que ella grabó con su exnovio Ray J hace dos décadas.

Afortunadamente, el niño aún no podía leer y no comprendió exactamente lo que había visto, pero su famosa madre se puso en marcha rápidamente para que la historia no volviera a repetirse.

“Voy a demandar por daños y perjuicios nominales. El mensaje es más importante que el dinero, llegados a este momento”, le aseguró Kim por teléfono a su abogado. “No quiero que la cinta se copie. Tengo cuatro hijos. No puedo volver a pasar por esto. Eso fue hace 20 años. No voy a pasar por todo esto otra vez. Esta vez conozco a los abogados adecuados. Sé exactamente qué hacer… Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para quemarlos a todos”, añadió.

Wack 100, el antiguo mánager de Ray J, aseguró en septiembre del año pasado que tenía en su poder material aún más explícito de la expareja. El abogado de Kim negó rotundamente que eso fuera posible, pero Wack contraatacó por medio de un comunicado en Instagram en el que señalaba a una tercera parte, que sólo identificaba como ‘Santa Bárbara’, y daba a entender que existían tres cintas más.

Meses más tarde Kanye West aseguró que había impedido la filtración del video y que se lo había entregado personalmente a la madre de sus hijos, aunque Kim aclaró por medio de sus representantes que el rapero solo había conseguido hacerse con el ordenador en el que supuestamente estaba almacenado dicho material y finalmente no encontraron nada.

