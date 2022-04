Rihanna viste todo su cuerpo con encaje rojo transparente y así posó para Vogue

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Rihanna es la portada de Vogue. En esta edición la cantante aparece presumiendo su embarazo en un enterizo de encaje rojo transparente. En la portada se ve como toda una reina. Y es que Rihanna es una de las estrellas más imponentes del mundo de la música, pero también del maquillaje y de la moda. Sus fans prácticamente adoran todo lo que hace y dice. E incluso quieren verse como ella.

En esta etapa tan especial de su vida, la estrella de la música no piensa renunciar a su propia identidad y, si eso ayuda de paso a reforzar la autoestima de otras futuras mamás, mejor que mejor.

“Espero que podamos redefinir lo que se considera ‘decente’ para las mujeres embarazadas. Mi cuerpo está haciendo algo increíble ahora mismo, y no pienso avergonzarme de ello. Este momento debería de celebrarse. ¿Por qué debería ocultarlo?“, señala ella en declaraciones a la publicación. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Rihanna está convencida de que su estilista le pedirá un aumento de sueldo en breve porque sus medidas cambian literalmente de la mañana a la noche y resulta muy complicado preparar sus atuendos con cierta antelación, pero ella sigue negándose a ceder ante la ropa premamá o a los jeans con cinturilla elástica. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

“Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé para mí misma: ‘De ninguna manera voy a comprar en la sección de maternidad’. Lo siento, me divierto demasiado vistiéndome. No voy a renunciar a esa parte de mi vida solo porque mi cuerpo esté cambiando”, insiste.

