Las fotos de Rihanna comprando ropa en Target que desataron especulaciones sobre el sexo de su bebé

Desde que la multimillonaria cantante Rihanna anunciara su embarazo a principios de febrero, ha desatado rumores respecto al sexo de su bebé. Sin embargo, parece que esta vez la intérprete de ‘Umbrella’ tendrá poco que decir después de que fuera fotografiada comprando un mini vestido en Target, una tienda económica de Los Ángeles.

A pesar de que la cantante tiene una cuenta bancaria bastante ‘jugosa’ gracias a sus líneas de belleza, lencería, cuidado de la piel y sus lucrativas giras mundiales, demostró que sigue apreciando las buenas ofertas.

De acuerdo con Daily Mail, algunos de sus seguidores fueron testigos de cómo la empresaria colocó un pequeño vestido color naranja en su carrito de compra, que hizo especular acerca de que se encuentra a la espera de una niña.

La originaria de Barbados recorrió los pasillos del popular almacén con una sudadera con capucha azul que ocultaba su panza y una minifalda de cuero sintético brilloso, que acompañó con un par de tacones metálicos color púrpura.

La cantante fue acompañada por su amiga, la modelo Sita Abellan, con la que más tarde cenó en Giorgio Baldi, en Santa Mónica, afirmó el medio.

Rihanna confirmó su embarazo tras salir a la luz unas imágenes tomadas por el fotógrafo Miles Diggs, en las que aparece junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, caminando por las calles de Nueva York.

El look que la cantante eligió para la ocasión desató las primeras sospechas sobre que espera una niña. Y es que, a pesar de las bajas temperaturas, optó por llevar un abrigo oversize color rosa, abierto en la zona del vientre. View this post on Instagram A post shared by Bitácora Trend (@bitacoratrend)

